مختص تقني يحذر من استخدام "واتساب".. لهذا السبب

شركة كاسبر سكي:



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حذر المختص التقني سالم الحربي من تطبيق "واتساب" مؤكدا أنه مليء بالثغرات وأنه سهل الاختراق.واستشهد "الحربي" بما قاله مسؤول كبير في شركة "كاسبرسكي" من أن التطبيق العالمي ونظام أندرويد مستهدفان بقوة.وأضاف: نصيحة لكم لا ترسلون بيانات مهمة عبر التطبيق أو صور وغيرها من المعلومات التي قد يتم سرقتها.خاصية جديدة:في وقت سابق، نشر المختص التقني عبد الله السبيعي تنبيها جديدا بوصول إحدى الخدمات المنتظرة لتطبيق "واتساب".وتظهر الخاصية الجديدة التي وصلت التطبيق أنه بإمكان المستخدمين إجراء مكالمة جماعية لأول مرة.كما أكدت شركة "واتساب" على أنها لن تدعم الهواتف الذكية التي لا تعمل بالإصدار 5.0 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد، وذلك اعتبارًا من الشهر القادم.وتدعم "واتساب" حاليًا العمل على أي هاتف ذكي يعمل بالإصدار 4.1 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.الإصدار 12 وما بعده من أبلوتدعم أيضًا الإصدار 12 وما بعده من نظام (آي أو إس) التابع لشركة أبل، أو الإصدار 2.5.0 وما بعده من نظام التشغيل (كايو أو إس) KaiOS، ومن ذلك هاتفا (جيوفون) JioPhone، و(جيوفون 2) JioPhone 2.24 من أكتوبر القادم آخر موعدوذكرت "واتساب"، المملوكة لشركة ميتا، أنه اعتبارًا من 24 من أكتوبر 2023، سيكون الحد الأدنى لدعم تطبيقها من نظام أندرويد هو الإصدار 5.0.التوقف عن دعم أنظمة التشغيل الأقدموبرّرت "واتساب" القرار بأنه يأتي لمواكبة أحدث التطورات في مجال التقنية التي تجعلها تتوقف بصورة روتينية عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردها لدعم أحدث الأنظمة.إخطار متكرر قبل التوقفوإذا توقفت "واتساب" عن دعم نظام التشغيل الخاص بالمستخدم، فسوف يُرسل إليه إخطار وتذكير عدة مرات لترقية أجهزته لمواصلة استخدام الخدمة.