مفاجأة.. تطبيق "ثريدز" يحظر عمليات البحث عن فيروس كورونا

أ أ

قررت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق «ثريدز» حظر عمليات البحث عن فيروس «كورونا» و«كوفيد» وغيره من المعلومات المتعلقة بالوباء على التطبيق. اضافة اعلان

ونقلت صحيفة «ذي بوست» عن متحدث باسم «ميتا» أن «وظيفة البحث لا توفر مؤقتا نتائج للكلمات الرئيسة التي قد تعرض محتوى يحتمل أن يكون حساساً.





التحديثات المستقبلية





لا توجد نتائج





شريان الحياة للمرضى



وقالت الشركة إنها سوف تتيح للمستخدمين البحث عن كلمات رئيسة مثل كوفيد في التحديثات المستقبلية بمجرد ثقتها في جودة النتائج.وأعرب مسؤولو الصحة العامة عن أسفهم لهذه الخطوة لفرض رقابة على مصطلحات البحث المتعلقة بـ«كوفيد-19».وأدى البحث عن المصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا إلى صفحة فارغة تحتوي على نص يقول: «لا توجد نتائج».ويوفر التطبيق رابطاً منبثقاً يوجه المستخدمين إلى الموقع الإلكتروني لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وقال مدير الاتصالات العلمية في جامعة كولومبيا «لاكي تران»: «إن قرار فرض الرقابة على عمليات البحث حول كورونا سيجعل من الصعب على خبراء الصحة العامة تقديم معلومات مهمة للجمهور.وأوضحت «جوليا دوبليداي»، التي ترأس قسم التوعية في شبكة الصحة العالمية: «وسائل التواصل الاجتماعي هي شريان الحياة للمرضى، بالمعنى الحرفي للكلمة.لقد توفي مرضى كوفيد طويل الأمد بسبب فشل الأعضاء، والالتهابات، وأحداث القلب، وأكثر من ذلك، ووسائل التواصل الاجتماعي هي أحد الأماكن التي يمكنهم من خلالها مشاركة المعلومات.وأضافت: إن قطع التواصل بين المرضى الذين يعانون والعاجزين هو أمر قاسٍ للغاية. إنه أمر لا يمكن الدفاع عنه».