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متجر بلاي يطرح خيار الأرشفة التلقائية للتطبيقات.. ماذا يعني ذلك؟

جوجل بلاي
شركة غوغل
أ أ
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تعمل شركة غوغل على حل مشكلة امتلاء مساحة التخزين في يالهواتف من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، بما في ذلك خيار أرشفة التطبيقات الذي تم تقديمه مؤخراً.اضافة اعلان

خيار أرشفة التطبيقات


ويساعد خيار أرشفة التطبيقات، على التقليل التلقائي من استخدام مساحة التخزين للتطبيقات التي لم تستخدمها لفترة طويلة.. وبينما كان عليك تجاوز بعض العقبات لتنشيطه في الماضي، تقوم غوغل الآن بطرح تبديل بسيط لهذا على متجر بلاي.

ويوضح الخبراء، أن الأرشفة التلقائية كانت متاحة سابقاً فقط عندما تكون سعة التخزين منخفضة بالفعل، مع ظهور مطالبة تسألك عما إذا كنت ترغب في تشغيل الخيار لتوفير بعض المساحة، وقد أصبح الآن خيار الأرشفة التلقائية متاحاً لعدد أكبر من الأشخاص.

الاحتفاظ بجميع التطبيقات


هذا الخيار موجود في إعدادات متجر بلاي ضمن "عام"، حيث يمكنك ببساطة تشغيله وإيقاف تشغيله.. وهذا يجعل من السهل الاحتفاظ بجميع تطبيقاتك الأكثر أهمية على جهازك من دون أن تشغل مساحة كبيرة.

ويستخدم أرشيف التطبيقات التلقائي تنسيق حزمة تطبيقات أندرويد، والذي يسمح لمطوري التطبيقات باستخدام الملفات الضرورية التي يحتاجها هاتفك فقط، ويهدف هذا إلى المساعدة في توفير النطاق الترددي والتخزين، ولكن مع تنشيط الأرشفة التلقائية، يمكن لهاتفك تقليص حجم الحزم بشكل أكبر.

وتوضح شركة غوغل إنه يمكنك توفير ما يصل إلى 60 ٪ من مساحة التخزين، من دون فقدان أي بيانات ومن دون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق.. لفتحه مرة أخرى، سيتعين على هاتفك تنزيل بعض الملفات الإضافية.

ستظل التطبيقات المؤرشفة موجودة على شاشتك الرئيسية، ولكن سيكون بها رمز سحابي صغير عليها لتوضيح أنها ليست متاحة بالكامل للاستخدام.. ستظهر التطبيقات المؤرشفة أيضاً في لوحة إدارة التطبيقات والجهاز في متجر بلاي ضمن علامة التبويب "إدارة"، وستجد هنا عامل تصفية مؤرشفاً جديداً، والذي يمكنك تشغيله لإظهار التطبيقات المؤرشفة فقط.

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