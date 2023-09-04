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"جوجل" تكشف عن إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو في هذا التوقيت

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو
أ أ
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سعيًا منها لتقديم الأفضل في عالم التصوير والفيديو، تخطط شركة "جوجل" إلى إضافة خاصية جديدة إلى هواتف بكسل تتضمن تحسين جودة تصوير مقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة.

خاصية التصوير الليلي خاصة بـ"جوجل"

وأفاد موقع 9 to5google  التقني نقلًا عن مصادر مطلعة بأن "جوجل" ستوفر خاصية التصوير الليلي الخاصة بها، التي تطلق عليها اسم Night Sight، إلى إصدار برو من هواتف بكسل 8 القادمة عند تصوير مقاطع الفيديو.
وتأتي تلك الخطوة ضمن جهود الشركة الأمريكية لتوفير ميزات التقاط الصور في تصوير الفيديو عبر أجهزتها، بالرغم من صعوبة الأمر وتطلبه قدرات حوسبة كبيرة للمعالجات.
يذكر أن تقنية "جوجل" للتصوير الليلي نايت سايت Night Sight ، قد كشفت عنها "جوجل" قبل سنوات، وأضافتها أول مرة لهواتف بكسل 3، وهي تهدف إلى تحسين جودة التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة والليلية.

تقنيات متقدمة في التصوير الليلي
وتعتمد تقنية Night Sight على مجموعة من التقنيات المتقدمة مثل:
- تعديل التعريض.
- التقاط الصور المتعددة.
- تحسين التفاصيل.
- تقليل الضوضاء.
غيرها من التقنيات المستندة إلى آليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
وكانت "جوجل" قد حسّنت خاصية Night Sight في هواتف بكسل 6 لجعل الصور أوضح وأدق في التفاصيل، بفضل المستشعر الخلفي الأكبر الذي يلتقط المزيد من الضوء، ونظام التركيز التلقائي الليزري الجديد، ومعالج الصور في شريحة جوجل Tensor.

موعد الكشف عن التقنية الجديدة

وفي هواتف بكسل 7، شهدت خاصية التصوير الليلي تطورًا آخر بتقليل وقت التعريض قبل التقاط الصور، مما أدى إلى تقليل الضبابية، إضافةً إلى تحديث تقنية +HDR والاعتماد على آليات جديدة لتعلم الآلة.
ومن المتوقع أن تكشف "جوجل" عن هواتف بكسل 8 القادمة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

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