3 علامات تشير إلى سقوطك في فخ روبوت "محتال" يعمل بالذكاء الاصطناعي

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عند الحديث إلى شخص ما عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد لا يكتشف البعض أنه في الواقع روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، وليس شخصًا حقيقيًا.

ويلجأ المحتالون إلى استخدام روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في محاولة للاحتيال على الأشخاص الآخرين.

ويمكن إعداد "شات بوت" لاستغلاله في عمليات الاحتيال، من خلال إرسال الرسائل إلى الآخرين تمامًا كما يفعل أي شخص حقيقي.

وهذا يسمح للمحتالين بأتمتة عمليات الاحتيال، مما يسمح لهم باستهداف المزيد من الأشخاص بشكل أسرع، خاصة بعد أن أصبحت روبوتات الدردشة مقنعة بشكل كبير، نتيجة التطور في استخدام الذكاء الصناعي.

وقال بول بيشوف، خبير الأمن السيبراني، لصحيفة "ذا صن": "أصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين الأشخاص الحقيقيين وروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "ينطبق هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمحادثات الخاصة بخدمة العملاء والتي يقتصر فيها الممثلون البشريون غالبًا على الردود الجاهزة المعدة مسبقًا".





انتبه لهذه العلامات



الاستنساخ الصوتي



غير أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد اكتشاف برامج الدردشة الآلية نظرًا في ظل تطورها.لكن هناك 3 علامات يجب عليك الانتباه إليها، تكشف ما إذا كانت تتحدث إلى "روبوت" يعمل بالذكاء الاصطناعي.وينصح بول: "ابحث عن الردود المتكررة التي يبدو أنها تفتقر إلى الفكاهة والمشاعر".وأضاف: "عادةً ما تحتوي الروبوتات على قواعد إملائية ونحوية لا تشوبها شائبة، ولكنها تحتوي على عبارات خشبية قديمة".وبين أن "أوقات الاستجابة السريعة باستمرار هي علامة أخرى".وإذا كانت الرسائل تصل كثيفة وسريعة ومليئة بالتفاصيل دون أن يبدو أن لدى المرسل الوقت الكافي للتفكير والرد، فهناك احتمال كبير أنك تتحدث إلى برنامج الدردشة الآلي.لذاا كن حذرًا إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات أثناء إرسال الرسائل على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة حتى لا تقع في فخ المحتالين.لكن تطبيقات المراسلة ليست الطريقة الوحيدة التي قد يتم بها استخدام الذكاء الاصطناعي ضد الأشخاص الآخرين.إذ تحدث العديد من خبراء الأمن السيبراني حول طرق كشف "الاستنساخ الصوتي" للذكاء الاصطناعي في المكالمات الهاتفية.ويمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي لالتقاط صوت شخص ما وتكراره في غضون ثوانٍ. ويتظاهر هؤلاء بأنهم أصدقاء أو زملاء ويطلبون المال بشكل عاجل.وإحدى الطرق لتجنب الوقوع في عملية الاحتيال هذه هي إعداد "كلمة آمنة" مسبقًا. افعل ذلك مع الأشخاص المقربين منك، ومن ثم يمكنك استخدامها إذا كنت في موقف يطلب فيه شخص ما المال عبر الهاتف.