"سامسونج" تكشف عن أفضل طريقة لإطالة عمر البطارية

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كشفت شركة سامسونج العملاقة للهواتف الذكية عن إعدادين يساعدان على التحقق مما إذا كان شحن الهاتف منخفضًا دائمًا.

وقدمت "سامسونج"، مذكرة تحتوي على نصائح تهدف إلى زيادة عمر بطارية الهاتف الذكي إلى الحد الأقصى، وتكشف عن إعدادين في الهاتف غير معروفين لكثير من المستخدمين.





موفر الطاقة



الأداء الذكية



نصائح أخرى لإطالة عمر البطارية



لماذا تتدهور البطاريات بمرور الوقت؟



أحد الخيارات البسيطة هو تشغيل وضع توفير الطاقة. ومن الأفضل استخدامه عندما يكون شحن الهاتف منخفضًا بالفعل.وإذا تركته قيد التشغيل طوال الوقت، فلن تستمتع بتجربة استخدام هاتفك.وقالت سامسونج: "الأوقات العصيبة - مثل عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 15% - تتطلب اتخاذ إجراءات جذرية".وأضافت: "يعد وضع توفير الطاقة على أجهزة جلاكسي ميزة ذكية تعمل تلقائيًا على تقليل سطوع الشاشة وتقليل دقة الشاشة والحد من سرعة المعالج وإيقاف استخدام الشبكة الخلفية".ويمكنك اكتشاف هذه الميزة داخل الإعدادات> العناية بالبطارية والجهاز.وهناك أيضًا وضع أكثر قوة متوفر على أحدث هواتف سامسونج. ويُسمى هذا الوضع "وضع الطوارئ" وستجده ضمن "الإعدادات" > "السلامة والطوارئ".وأوضحت "سامسونج": "يتيح لك هذا الحفاظ على بطاريتك لعدة أيام، على الرغم من أنك لن تتمكن إلا من الوصول إلى التطبيقات والميزات الأساسية"."كما أنه يرسل رسالة تتضمن موقعك إلى جهة اتصال مختارة تمكن من معرفة مكانك وهاتفك"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".الخيار الثاني هو استخدام ما تسميه سامسونج "إدارة الأداء الذكية"، وهذا يساعد على تحسين أداء هاتفك وعمر البطارية.يمكن العثور على هذه الميزات في الإعدادات > العناية بالبطارية والجهاز.ومن الممكن أيضًا أتمتة بعض التحسينات حتى لا تضطر إلى التحقق منها باستمرار.تشرح "سامسونج": "يوصي العديد من الأشخاص أيضًا بإيقاف تشغيل "واي فاي" و"بلوتوث" كأسلوب لتوفير الطاقة - يستخدم كل من "واي فاي" و"بولوتوث" جزءًا صغيرًا من قوة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) والاتصال الخلوي - لكن بعض الأشخاص لا يحبون هذا".وتابعت: "من ناحية أخرى، يمكنك توفير بعض الطاقة (والعقلانية) عن طريق إيقاف تشغيل الإشعارات عندما تتوفر شبكة "واي فاي" عامة وإيقاف تشغيل "واي فاي" أثناء نوم هاتفك".تتضمن بعض الإعدادات الأخرى التي يجب إلقاء نظرة عليها بشكل عام لتحسين عمر البطارية ما يلي:تقليل سطوع الشاشةتبديل سمة الهاتف إلى اللون الداكن (على الأجهزة المزودة بشاشات أموليد)تقصير مؤقت اغلاق الشاشةقم بتقييد نشاط الخلفية للتطبيقات في الإعدادات > البطارية والعناية بالجهاز > البطارية > حدود استخدام الخلفيةإيقاف تشغيل خدمات الموقعإيقاف تشغيل تجوال البياناتجرّب مجموعة من هذه التعديلات لمعرفة ما إذا كان عمر بطارية هاتفك يتحسن.لكن بطاريات الهواتف الذكية ستزداد سوءًا دائمًا بمرور الوقت. لذا، إذا كان لديك نفس الهاتف لمدة أربع أو خمس سنوات، فإن تغيير الإعدادات لن يؤدي إلى تحسين أداء بطاريتك.تعمل معظم الأجهزة على بطاريات الليثيوم أيون، وبمرور الوقت، تقل كمية الشحن التي يمكن لهذا النوع من البطاريات الاحتفاظ بها. وهذا يتطلب شحن الجهاز مرات كثيرة، لأنه يحمل شحنًا أقل.تحتوي البطاريات على نقطتي قطب كهربائي – الكاثود والأنود. لشحن البطارية، يتم دفع الأيونات الموجودة داخل البطارية من الكاثود إلى القطب الموجب.عند استخدام البطارية، فإنها تتحرك في الاتجاه المعاكس. تؤدي هذه العملية إلى تآكل بنية الأنود، مما يقلل من قدرته على العمل بشكل صحيح.لكن هذه العملية تؤدي أيضًا إلى تراكم نوع من الملح على الكاثود عند الشحن.ومع هذا التراكم، ستقبل البطارية شحنًا أقل بمرور الوقت.تشير التقديرات إلى أن ما بين 500 إلى 1000 دورة شحن كاملة ستقلل من السعة القصوى للبطارية بنسبة 20% تقريبًا.