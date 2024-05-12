150 مشاركة من 19 جامعة.. 20 مشروعًا ابتكاريًا رياديًا بمؤتمر الحاسب في الخبر

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بمشاركة 150 مشاركة من 19 جامعة، نظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب "NCCC 2024"، تحت عنوان "تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام".





رفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات



طرح أفكار وإسهامات لتوفير بيئة تعليمية عالية



7 ورش عمل و 33 متحدثًا



من أهم أهداف المؤتمر، رفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات بجامعات المملكة من خلال تبادل الأفكار والتجارب المشتركة لتعزيز مفهوم المنظومة التعليمية.وجمع كافة كليات الحاسب من جامعات المملكة والتي بلغت 36 كلية من مختلف مناطق المملكة، لمناقشة عدة محاور أبرزها؛ الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل "البلوك تشين"، إضافة إلى علوم البيانات.وحسب "الإخبارية"، فقد استعرض المؤتمر الممارسات الناجحة في القضايا الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وطرح أفكار وإسهامات لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة وفتح باب الشراكة والتعاون في البحث والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الخدمات المجتمعية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي حددت فيها المملكة عدة اتجاهات مهمة من ضمنها التحول الرقمي كأحد أبرز الاتجاهات التي سيكون لها وقع كبير على حركة التطوير في البلاد.وشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية والعالمية موزعين على 7 ورش عمل و 4 جلسات حوارية و 6 جلسات رئيسة و 33 متحدثًا.وتضمن المؤتمر، مسابقة مشاريع ريادة الأعمال والابتكار، ومسابقة البرمجة الوطنية السادسة، ومسابقة التقط العلم، إضافة إلى معرض الملصقات للمشاريع الريادية الابتكارية.