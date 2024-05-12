الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

150 مشاركة من 19 جامعة.. 20 مشروعًا ابتكاريًا رياديًا بمؤتمر الحاسب في الخبر

4435345
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بمشاركة 150 مشاركة من 19 جامعة، نظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب "NCCC 2024"، تحت عنوان "تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام".اضافة اعلان

رفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات

من أهم أهداف المؤتمر، رفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات بجامعات المملكة من خلال تبادل الأفكار والتجارب المشتركة لتعزيز مفهوم المنظومة التعليمية.
وجمع كافة كليات الحاسب من جامعات المملكة والتي بلغت 36 كلية من مختلف مناطق المملكة، لمناقشة عدة محاور أبرزها؛ الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل "البلوك تشين"، إضافة إلى علوم البيانات.


طرح أفكار وإسهامات لتوفير بيئة تعليمية عالية

وحسب "الإخبارية"، فقد استعرض المؤتمر الممارسات الناجحة في القضايا الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وطرح أفكار وإسهامات لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة وفتح باب الشراكة والتعاون في البحث والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الخدمات المجتمعية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي حددت فيها المملكة عدة اتجاهات مهمة من ضمنها التحول الرقمي كأحد أبرز الاتجاهات التي سيكون لها وقع كبير على حركة التطوير في البلاد.

7 ورش عمل و 33 متحدثًا

وشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية والعالمية موزعين على 7 ورش عمل و 4 جلسات حوارية و 6 جلسات رئيسة و 33 متحدثًا.
وتضمن المؤتمر، مسابقة مشاريع ريادة الأعمال والابتكار، ومسابقة البرمجة الوطنية السادسة، ومسابقة التقط العلم، إضافة إلى معرض الملصقات للمشاريع الريادية الابتكارية.

اقرأ أيضا

"جوجل" تسهم في الاكتشافات الطبية وتطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحذير من انتشار رسائل احتيال عبر تطبيق واتساب

خبراء يحذرون من استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الكذب

كل ما تريد معرفته عن هاتف آيفون الجديد القابل للطي

سامسونج تكشف عن تعديلات بسيطة لإطالة عمر البطارية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook