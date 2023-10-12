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صحيفة تواصل الالكترونية

حققت أرباحًا أكثر من 72 مليار دولار

"مايكروسوفت" مطالبة بدفع 29 مليار دولار لهذه الجهة

مايكروسوفت
مجموعة مايكروسوفت
أ أ
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أعلنت مجموعة "مايكروسوفت"، أن سلطات الضرائب الأمريكية طالبتها بدفع 28.9 مليار دولار لسداد مستحقّات غير مدفوعة بين عامي 2004 و2013 مع الفوائد والغرامات، مؤكّدةً رفضها هذا الطلب وعزمها على الطعن به.اضافة اعلان

"مايكروسوفت" تطعن على الطلب

وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا، في وثيقة أودعتها في سوق الأوراق المالية ونشرتها أمس، إنها ترفض هذا الطلب، وتعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن به إذا اقتضى الأمر ذلك.
وأكد دانيال غوف، نائب رئيس "مايكروسوفت" لشؤون القضايا الضريبية الدولية، أنّ "عملية الاستئناف لدى مصلحة الضرائب الأمريكية ستستغرق سنوات عدّة، وإذا لم نتوصّل إلى اتفاق مباشر مع مصلحة الضرائب الأمريكية، فستتاح لمايكروسوفت الفرصة للطعن أمام القضاء في القضايا العالقة".
وأوضح أن النزاع بين «مايكروسوفت» وسلطات الضرائب الأمريكية يتعلّق بأرباح وزّعتها الشركة بين العامين 2004 و2013 في بلدان وولايات قضائية متعدّدة.

دفع جميع الضرائب
وأضاف أن مصلحة الضرائب الأمريكية لم تأخذ في الاعتبار مبلغاً يصل إلى 10 مليارات دولار من الضرائب دفعتها "مايكروسوفت" بالفعل.
وتابع: "نعتقد أنّنا دفعنا دائماً الضرائب المستحقّة علينا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".
وحقّقت "مايكروسوفت" إيرادات بقيمة 212 مليار دولار في سنتها المالية الأخيرة (المنتهية في 30 يونيو 2023)، كانت حصّتها منها أكثر من 72.4 مليار دولار من الأرباح الصافية.

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