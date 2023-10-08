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صحيفة تواصل الالكترونية

مايكروسوفت تخطط للكشف عن شرائح خاصة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا يعني ذلك؟

مايكروسوفت
مايكروسوفت
أ أ
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تخطط شركة مايكروسوفت للكشف عن شرائح جديدة من تطويرها مخصصة لتدريب وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير أخير نشره موقع The Information التقني نقلًا عن مصادر مطلعة.اضافة اعلان

وأوضحت الشركة، أنه سيجري الكشف عن الشرائح الجديدة خلال مؤتمر مايكروسوفت “إجنايت Ignite” لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي منتصف شهر نوفمبر المقبل.

تصميم وتطوير الشرائح

وكانت تقارير سابقة نُشرت أوائل العام الجاري قد أشارت إلى أن الشركة الأمريكية تعمل على تصميم وتطوير تلك الشرائح نظرًا للإقبال الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لـ “البوابة العربية للتقنية”.
وأكدت مايكروسوفت أنها تستهدف تقليل اعتمادها الكبير على شركة إنفيديا، منتج شرائح الذكاء الاصطناعي الأكبر في العالم، التي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في طلبات الشراء ونقصًا في الإمدادات.

وبحسب التقرير، فإن شرائح مايكروسوفت ستشبه نظيراتها من إنفيديا، وستُستخدم في خوادم مراكز البيانات بشكل أساسي.

ويوضح الخبراء، أن مايكروسوفت تستخدم حاليًا معالجات الرسوميات من شركة إنفيديا في خوادم مراكز البيانات من أجل تشغيل وتطوير برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة لعملائها مثل شركة OpenAI – مالكة روبوت ChatGPT – بالإضافة إلى البرامج والمشاريع الخاصة بها.

معالجة الرسوميات

وتُستخدم شرائح معالجة الرسوميات GPU في الذكاء الاصطناعي بسبب قدرتها على تنفيذ العمليات الحاسوبية الموازية بشكل فعال.

وصُممت تلك الشرائح في الأساس لتسريع الرسوميات والعرض على الشاشة، ولكنها أيضًا تمتلك قدرات حسابية هائلة يمكن استغلالها في مجال الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات ضخمة من البيانات بشكل موازٍ كتحليل الصور والفيديو، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات الضخمة، عبر تنفيذ العمليات الموازية بسرعة عالية وأداء أفضل مقارنة بشرائح وحدات المعالجة المركزية CPU.

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