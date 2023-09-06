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لهذه الأسباب.. "ميتا" توقف خاصية "فيسبوك نيوز" في بعض الدول الأوروبية

ميتا - فيسبوك
"ميتا" توقف خاصية "فيسبوك نيوز" في بعض الدول الأوروبية
أ أ
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أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز أنها ستوقف خاصية "فيسبوك نيوز" على منصة التواصل الاجتماعي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاحقًا هذا العام.

قيود على تداول الأخبار

وأضافت ميتا، أمس الثلاثاء، أن المستخدمين سيظل بوسعهم رؤية روابط المواد الإخبارية وسيظل بمقدور ناشري الأخبار الأوروبيين الوصول إلى حساباتهم وصفحاتهم على فيسبوك بعد تنفيذ التعديل في ديسمبر.
لكن فيسبوك لن تبرم صفقات تجارية جديدة للحصول على محتوى الأخبار على "فيسبوك نيوز" ولن تقدم ابتكارات للمنتجات لناشري الأخبار في هذه البلدان.

الأخبار تشكل 3% فقط من اهتمامات المشتركين
وقالت ميتا في منشور "الأخبار تشكل أقل من ثلاثة بالمئة من المواد التي يطالعها الأشخاص حول العالم على فيسبوك، لذا فإن استكشاف الأخبار يعد جزءًا صغيرًا من تجربة فيسبوك بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص".

مشاركة عوائد الإعلانات مع ناشري الأخبار
وتعرضت الشركة، إلى جانب شركة ألفابت العملاقة، لضغوط متزايدة من مشرعين في جميع أنحاء العالم لمشاركة نسبة أعلى من عوائد الإعلانات مع ناشري الأخبار.
وبدأت شركة ميتا حظر الأخبار على منصتيها فيسبوك وإنستجرام لكل المستخدمين في كندا ردًا على قانون جديد يلزم كبرى شركات الإنترنت بدفع أموال لناشري الأخبار.
وطبقت أستراليا قانونًا مماثلاً في عام 2021.

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