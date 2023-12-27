الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لا قلق على بطارية "آيفون" بعد اليوم.. 9 إجراءات بسيطة تطيل عمرها

نفاد بطارية آيفون
نفاد بطارية آيفون
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ربما لا تكون بطارية هاتف آيفون خاصتك مشحونة لنهايتها، أو ربما تشكو من أن شحنها لا يدوم كثيرًا مما يدفعك لقلة استخدام هاتفك خاصة إذا كنت بالخارج ولا تمتلك شاحنًا.اضافة اعلان
لكن أحد الموظفين السابقين في شركة أبل، تايلر مورغان، نشر مقطع فيديو على منصة تيك توك حصد أكثر من 12 مليون مشاهدة، قدم فيه حيلا لإطالة عمر بطارية الهاتف، وخاصة آيفون 12، بل وتحسين عملها.

9 إجراءات لتوفير بطارية آيفون

فيما يلي بعض الأفكار لتوفير بطارية آيفون:
1 - لا توصل الهاتف طوال الليل بالشاحن.
2 - لا تشحن البطارية إلى 100 في المئة.
3 - اشحن هاتفك حتى 80 في المئة، وهي ميزة تقتصر على موديلات آيفون 15 برو.
4 - قم بإيقاف تشغيل نشاط الخلفية لبعض التطبيقات.
5 - قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع أو تقييدها لبعض التطبيقات.
6 - قم بخفض سطوع الشاشة، أو اضبطه على الوضع التلقائي.
7 - اضبط القفل التلقائي على دقيقة واحدة.
8 - قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي "سيري".
9 - قم بإيقاف تشغيل البلوتوث من تطبيق الإعدادات.

اقرأ أيضا

جديد واتساب.. اختبار تغييرات مبتكرة في ميزة القنوات

واتسآب يطرح واجهة جديدة مشابهة لإنستغرام.. تعرف عليها

ميزة في تيك توك لمنع ظهور الفيديوهات غير المرغوبة (فيديو)

جوجل توفر ميزة صحة البطارية في نظام أندرويد

مواطنة تبتكر ضمادة طبية لغلق الجروح دون جراحة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة أبل 2:30 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

"أبل" توقف بيع طرازين من ساعاتها الذكية .. لهذا السبب

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد 1:55 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

آبل تصدر تحديثًا لنظام التشغيل iOS 17 لإصلاح أخطاء آيفون ومعالجة مشكلات البطارية

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد 2:06 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

موظف سابق في آبل يوضح أفضل الطرق لإطالة عمر بطارية آيفون

آيفون 15 - 3 11:48 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تعرف على أهم مميزات التحديث الجديد لهواتف آيفون وطريقة تنزيله

اقرأ أيضا

تلوث الهواء
12:12 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

قياس جودة الهواء باستخدام الهاتف الذكي

كلمات المرور
11:57 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أسوأ وأضعف كلمات المرور لعام 2023.. إليك البدائل

ويندوز 11
3:39 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

مفاجأة مايكروسوفت.. إضافة مزايا جديدة إلى ويندوز 11 في هذا التوقيت

شركة ميتا
1:53 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

إيطاليا تغرم "ميتا" حوالى 6.45 مليون دولار.. تعرف على السبب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نفاد بطارية آيفون
3:59 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

لا قلق على بطارية "آيفون" بعد اليوم.. 9 إجراءات بسيطة تطيل عمرها

رفرفة القلب
3:42 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

رفرفة القلب.. الأعراض والأسباب ومواطن الخطر

صلاة الفجر في المسجد الحرام
2:11 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الأربعاء 14 جمادى الآخرة.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب بالرياض

الشقق السكنية
2:00 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.."لم تحدث منذ 24 عاما".. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة

التامينات - تسجيل
1:11 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

هل يمكن إضافة المشتركين في التأمينات أون لاين؟

سفارة المملكة في أوغندا
1:09 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. بدء تطبيق إعفاء المواطنين من تأشيرة السفر إلى تركيا