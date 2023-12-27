لا قلق على بطارية "آيفون" بعد اليوم.. 9 إجراءات بسيطة تطيل عمرها

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ربما لا تكون بطارية هاتف آيفون خاصتك مشحونة لنهايتها، أو ربما تشكو من أن شحنها لا يدوم كثيرًا مما يدفعك لقلة استخدام هاتفك خاصة إذا كنت بالخارج ولا تمتلك شاحنًا. اضافة اعلان

لكن أحد الموظفين السابقين في شركة أبل، تايلر مورغان، نشر مقطع فيديو على منصة تيك توك حصد أكثر من 12 مليون مشاهدة، قدم فيه حيلا لإطالة عمر بطارية الهاتف، وخاصة آيفون 12، بل وتحسين عملها.





9 إجراءات لتوفير بطارية آيفون



فيما يلي بعض الأفكار لتوفير بطارية آيفون:1 - لا توصل الهاتف طوال الليل بالشاحن.2 - لا تشحن البطارية إلى 100 في المئة.3 - اشحن هاتفك حتى 80 في المئة، وهي ميزة تقتصر على موديلات آيفون 15 برو.4 - قم بإيقاف تشغيل نشاط الخلفية لبعض التطبيقات.5 - قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع أو تقييدها لبعض التطبيقات.6 - قم بخفض سطوع الشاشة، أو اضبطه على الوضع التلقائي.7 - اضبط القفل التلقائي على دقيقة واحدة.8 - قم بإيقاف تشغيل المساعد الصوتي "سيري".9 - قم بإيقاف تشغيل البلوتوث من تطبيق الإعدادات.