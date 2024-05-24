بعد 4 شهور.. تطورات أول حالة خضعت لزراعة شريحة "ماسك" في الدماغ

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قبل أربعة أشهر فقط، خضع نولاند أربو، المصاب بالشلل الرباعي منذ تعرضه لحادث غوص عام 2016، لأول عملية من نوعها لزراعة شريحة في دماغ إنسان.

وأتاحت هذه العملية لـ أربو، البالغ من العمر 30 عامًا، التحكم في أجهزة الكمبيوتر بعقله.

وقال أربو، الذي أصيب بالشلل في الفقرة الرابعة من رقبته منذ الجامعة، عن دوره في التجربة التي أجرتها شركة "نيورالينك" على البشر: "أنا متحمس حقًا للاستمرار".





تفاصيل العملية



زرع خيوط تتعمق في الدماغ



الدفاعات المناعية للدماغ



رقم قياسي عالمي



وخلال التجربة، أزالت "نيورالينك" دائرة عظمية من جمجمة نولاند أربو، ووضعت مجسات استشعار رفيعة في دماغه، كما تم وضع كمبيوتر صغير في الأعلى، وأغلقت الفتحة.وفي حين أن ذلك سمح له بالتنافس مع زوج والدته في لعبة "ماريو كارت" - ألعاب سباق السيارات- من شركة "نينتندو"، والتنقل عبر مؤشر الكمبيوتر والمزيد - بأفكاره فقط - إلا أن العقبات التقنية لا تزال تعيق عمل شريحة الدماغ.وأفادت تقرير لشركة "نيورالينك"، أن ما يقرب من 85 بالمئة من الاتصالات الشبيهة بالشريحة مع دماغه قد انفصلت، مما أجبر الموظفين على إعادة تجهيز النظام من جانب البرنامج، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إجراء تجارب على مريض ثانٍ.وفقًا لأربو، الذي روى قصته لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الحركات الطبيعية لدماغه، التي تطفو في "السائل النخاعي" الذي يحميه من الإصابة، أدت إلى انزلاق هذه الوصلات الشبيهة بالأقطاب الكهربائية مع مرور الوقت.ومع ذلك، قالت مصادر "نيورالينك" لصحيفة "وول ستريت جورنال "، إن الخلل ربما يكون ناتجًا عن احتجاز الهواء في جمجمته أثناء الجراحة: وهي حالة تعرف باسم استرواح الرأس والتي يمكن أن تسبب نوبات وخراج دماغي والوفاة إذا لم يتم علاجها.وزعم التقرير أن الحالة تسببت في انفصال الخيوط، مما كاد يؤدي إلى إزالة الزرعة.لكن الشركة المملوكلة لرجل الأعمال إيلون ماسك كشفت هذا الشهر أنها تخطط لزرع خيوط تتعمق في الدماغ لمريضها البشري الثاني، يموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وتتكون واجهة الدماغ والحاسوب الخاصة بشركة "نيورالينك" من شريحة كمبيوتر متصلة بخيوط مرنة صغيرة يتم خياطتها في الدماغ عبر روبوت "يشبه ماكينة الخياطة".وبمساعدة متخصصين طبيين وموظفي الشركة، يزيل الروبوت جزءًا صغيرًا من الجمجمة، ويربط هذه الأقطاب الكهربائية الشبيهة بالخيوط بمناطق معينة من الدماغ، ثم يخيط الثقب، ولا يبقى مرئيًا سوى ندبة من الشق.وقال ماسك إن هذا الإجراء يستغرق 30 دقيقة فقط، ولن يتطلب تخديرًا عامًا، وسيتمكن المرضى من العودة إلى المنزل في نفس اليوم.لكن عالم الأعصاب في جامعة نورث وسترن، الدكتور لي ميلر، أشار إلى أن الدفاعات المناعية للدماغ شكلت أيضًا تحديات أمام زراعة شرائح الدماغ مثل نيورالينك.وقال الدكتور ميلر، إن الباحثين لاحظوا نمو أنسجة ندبية في الأدمغة تحيط بأجهزة الاستشعار المزروعة، مما يحول دون اتصال الشريحة من بين مشكلات أخرى.حتى أن الأدمغة رفضت وحدات كاملة كانت مرتبطة بالدماغ عن طريق شبكة من الإبر الصغيرة، وفقا للدكتور ميلر، الباحث في الطب التأهيلي.وعلى الرغم من أن إصلاحات برنامج "نيورالينك" تطلبت من أربو تعلم طرق جديدة للنقر والتنقل بمؤشره على شاشة الكمبيوتر، إلا أنه قال إنه لا يشهد تحسنًا عما كان عليه من قبل تركيب الشريحة.في السنوات التي تلت إصابته بالشلل في حادث غوص، جرب أربو مجموعة متنوعة من الأجهزة التي فشلت في نهاية المطاف في توفير حل طويل الأمد لاحتياجاته الحركية.قبل تركيب الشريحة الخاصة بشركة " نيورالينك"، أثبت المساعد الصوتي "سيري" من شركة "آبل" على جهاز "آيباد" الخاص بـ أربو أنه الطريقة الأكثر موثوقية لإنشاء رسائل مكتوبة نصية والاتصال بأصدقائه وتنفيذ مهام حياتية أخرى.وبعد تركيب شريحة "نيورالينك" في يناير الماضي، وبعد فترة تدريب مكثفة مع موظفي الشركة، تمكن أربو من تحطيم الرقم القياسي العالمي لعام 2017 في السرعة والدقة أثناء التحكم في مؤشر الكمبيوتر بعقله.يتذكر أربو: "كنت أقول، بمجرد أن ترفعوا هذه القيود عني، سأطير فقط. لقد كان رائعًا جدًا".وبينما قال إن فقدان 85 بالمئة من هذا الترابط مع زراعة الدماغ كان صعبًا ومخيبًا للآمال، أكد أربو أنه فخور بلعب دور في تحسين هذه التقنيات الطبية المتقدمة.وقال: "أريد فقط أن أصطحب الجميع معي في هذه الرحلة"، مضيفًا أنه يأمل أن تساعد شركة "نيورالينك" والأجهزة المماثلة يومًا ما الآخرين على استعادة الكلام أو البصر أو الحركة المفقودة.وأضاف الدكتور كريستين ويلي، عالم الفيزيولوجيا العصبية، - الذي ساعد في بدء برنامج إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي يراجع الأجهزة الطبية مثل الغرسات للحصول على الموافقة - إن خطط "نيورالينك" لتثبيت اتصالات أعمق بين رقائقها والدماغ البشري قد تواجه عقبات بيولوجية أخرى.وأوضح الدكتور ويلي، الذي يعمل في جامعة كولورادو، أن الخيوط العميقة قد تنزلق من مكانها أو حتى تحتك على طول سطح الدماغ، حيث من المحتمل أن تزيد من كمية الأنسجة الندبية المتكونة - مما يزيد من فقدان الإشارة بين الدماغ والشريحة، من بين مشاكل صحية أخرى محتملة.ورأى أن تصميم الخيط الناعم المتصل بشريحة "نيورالينك" قد يحتاج إلى العودة إلى لوحة الرسم، موضحًا: "قد لا يكون الجهاز المرن بالكامل حلاً طويل الأمد. من الصعب أن نعرف".يأتي هذا فيما لا زال لدى أول مريض بشري على الإطلاق يخضع لزرع شريحة "نيورالينك" آمال كبيرة في مستقبل عملية الزرع، قائلًا إنه يتطلع إلى تطبيقات أوسع وأكثر خيالًا علميًا لواجهات الدماغ والحاسوب بعد أن ساعدت التكنولوجيا أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.وأضاف: "بعد ذلك يمكن أن يذهب الأمر إلى تمكين الناس من تعزيز قدراتهم، طالما أننا لا نتخلى عن إنسانيتنا على طول الطريق".