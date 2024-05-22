دراسة تُحذر من "آثار خطيرة" لاستخدام الفتيات الهواتف الذكية

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حذرت دراسة جديدة، أجراها باحثون من فنلندا، من أن الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، يرتبط بتدهور الصحة والرفاهية.

ووفقًا للدراسة، فإن بعض الفتيات يقضين أكثر من خمس ساعات يوميًا على هواتفهن الذكية، ومن المرجح أن يكون معظمهن مدمنات.





آثار الاستخدام اليومي للهواتف الذكية



إدمان وسائل التواصل الاجتماعي



تعزيز العلاقات الشخصية



وكتب مؤلفو الدراسة في نتائج نُشرت في مجلة "أرشيفات الأمراض في الطفولة": "إن الآثار المترتبة على ما يقرب من ست ساعات من الاستخدام اليومي للهواتف الذكية وارتباطها برفاهية المراهقين خطيرة".وجند الباحثون 1164 طالبة تتراوح أعمارهن بين 15 و16 عامًا في عام 2022 لاستطلاع آرائهن حول الوقت الذي يقضينه أمام الشاشات، لقياس استخدامهن للهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.وبلغ متوسط الاستخدام اليومي للهواتف الذكية 5.8 ساعة، بينما اقترب متوسط الوقت الذي يقضينه في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أربع ساعات.ولم يعثر الباحثون على فرق كبير بين أيام الأسبوع أو عطلات نهاية الأسبوع.كما قامت المشاركات بتقييم صحتهن ومزاجهن وتعبهن وشعورهن بالوحدة.ويعتقد الباحثون أن حوالي 17% من المشاركات ربما كن مدمنات على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أظهر 37% منهم علامات اضطراب القلق.وارتبط إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بمستويات أعلى من القلق، وصورة الجسم السيئة، والصحة السيئة، والمزاج المنخفض، والمزيد من التعب، وزيادة الشعور بالوحدة.وكتب الباحثون: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تجمع بين استخدام الهواتف الذكية المُقاس بشكل موضوعي والمقاييس المعتمدة لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي والرفاهية".غير أنهم أشاروا إلى بعض القيود على الدراسة، بما فيها أنهم لم يستبعدوا أي شخص؛ ربما كان بعض المشاركات يعانين من مشاكل الصحة العقلية الموجودة مسبقًا؛ تم الإبلاغ عن المعدل التراكمي ذاتيًا؛ وقدم بعضهن بيانات هاتفية غير كاملة.ويقول الباحثون إن مقدمي الرعاية يجب أن ينشئوا مناطق خالية من التكنولوجيا ويساعدوا المراهقين على تعزيز العلاقات الشخصية، في حين يجب على صناع السياسات حث شركات التكنولوجيا على إعطاء الأولوية للسلامة والصحة في تطوير وسائل التواصل الاجتماعي.ووصف مؤلفو الدراسة، نصيحة الجراح العام الأمريكي الدكتور فيفيك مورثي لعام 2023 حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب بأنها "دعوة مهمة للعمل".وكتبوا: "بينما يدعو البعض إلى زيادة خدمات الصحة العقلية لمعالجة ارتفاع القلق لدى المراهقين، لن تكون أي خدمات كافية ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية".