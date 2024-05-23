شهادات مُعتمدة.. أكاديمية طويق تعلن دورة مجانية "عن بُعد" في الأمن السيبراني

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أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في دورة مجانية مع شهادة مُعتمدة (عن بُعد) في مجال الأمن السيبراني، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





مسمى الدورة



الأهداف



الوصف



- أساسيات الأمن السيبراني.1- فهم المقصود بالأمن ومعرفة أهميته.2- بناء وتعزيز الوعي والثقافة بالأمن السيبراني لدى المتدرب.3- التعريف بالمخاطر والتهديدات السيبرانية المحتملة لتجنب التعرض لها وتقليل تأثيراتها.4- فهم كيفية استغلال المستخدمين للحصول على بيانات حساسة أو الدخول غير المصرح به.5- التعرف على دور الموظف في حماية معلومات المنظمة وأنظمتها.6- التعريف بضوابط الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.7- فهم المبادئ الأساسية للتشفير.- يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين المتدربين بالمهارات والمعرفة الأساسية اللازمة في مجال الأمن السيبراني ومدى أهميته؛ لتقليص مخاطر التهديدات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وتجنب التعرض لها من خلال حماية المعلومات للفرد أو المنظمة.

أين سيقام البرنامج؟



المتطلبات



- عن بُعد.1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.2- إحضار جهاز لابتوب شخصي.3- شهادة البكالوريوس بتخصص تقني.4- الفئة العمرية (18 سنة فما فوق).





المميزات



1- منهجية تعلّم قائمة على التطبيقات العملية.2- بيئة تعليمية داعمة وتنافسية.3- شهادات حضور لكافة المعسكرات والبرامج.





هل توجد شهادة بعد انتهاء المعسكر أو البرنامج؟



- تقدم أكاديمية طويق معسكرات وبرامج بشهادات احترافية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية، بالإضافة إلى شهادات حضور لكافة المعسكرات والبرامج.





هل يتم إشعاري بالقبول؟



- يتم إشعارك بالقبول النهائي عبر البريد الإلكتروني قبل بدء المعسكر / البرنامج بفترة كافية.





موعد الدورة



طريقة التسجيل

