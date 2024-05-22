وفّرت 600 ألف فرصة عمل.. ماذا تعرف عن مسرعة inspireU لدعم الابتكار الرقمي بالمملكة؟

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أعلنت مجموعة stc مُمكن التحول الرقمي عن إطلاق الدفعة الحادية عشرة من "برنامج inspireU general "، وهو برنامج مصمم لدعم الشركات الناشئة في عدة مجالات في مراحلها المبكرة.





ماذا تعرف عن مسرعة inspireU لدعم الابتكار الرقمي بالمملكة؟



تسريع نمو الشركات الناشئة



تطوير أكثر من 110 شركات رقمية ناشئة



ويركّز البرنامج العام على القطاعات الإستراتيجية من خلال مسارات متخصصة في الألعاب مع stc play والأمن السيبراني مع sirar by stc والتقنية المالية مع بنك stc وإنترنت الأشياء مع iot squared .ويتماشى برنامج inspireU مع رؤية المملكة 2023، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار الرقمي، إذ تسهم stc من خلال هذا البرنامج، في توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال.كما يهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات الناشئة على المستوى العالمي وتوفير قيمة لـ stc من خلال تسهيل الربط بين منظومة مجموعة stc والشركات الناشئة، والترويج الدولي والمحلي، ودعم الدخول إلى الأسواق المحلية للشركات الأجنبية، وتقديم الخدمات من شركاء inspireU، ومساحات مكتبية متاحة على مدار الساعة، وخبراء من وادي السيليكون، وإرشاد على مستوى عالمي، ودعم في الجولات الاستثمارية.وتعد المسرعة منذ إنشائها في عام 2015 مثالاً يحتذى به في دور مجموعة stc في الإسهام بدعم ريادة الأعمال في المملكة، حيث قامت بدعم وتطوير أكثر من 110 شركات رقمية ناشئة في مجالات متنوعة، وتجاوزت قيمة الاستثمارات في هذه الشركات الناشئة أكثر من مليار ريال، وحققت قيمة سوقية تزيد عن 12 مليار ريال، وتُرجِم هذا النجاح إلى أكثر من 600,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، استفاد منها الملايين من افراد المجتمع.ويعمل البرنامج أيضاً على إحداث نقلة كبيرة في المنطقة، من خلال تعزيز الابتكار وتسريع النمو.ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز ريادة الأعمال محلياً ودولياً والتأثير ايجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ودفع التقدم الرقمي للأمام.