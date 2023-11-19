جوجل تحذف حسابات "جي ميل" غير النشطة الشهر القادم

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أعلنت شركة خدمات
الإنترنت والتكنولوجيا غوغل عن اعتزامها بدء حذف الحسابات غير النشطة على خدمة
البريد الإلكتروني جي ميل خلال ديسمبر المقبل.
وتعني هذه الخطوة أن أي شخص لم يستخدم حسابه على جي ميل منذ فترة طويلة قد يحتاج إلى الدخول إليه الآن لتجنب حذفه.
وكجزء من خطة حذف
الحسابات الخاملة المعلنة في مايو الماضي، تقول غوغل إنه إذا لم يدخل المستخدم إلى
حسابه لمدة عامين قد يتم حذفه وحذف محتوياته.
عامان.. أقصى مدة لعدم
تنشيط الحساب
ويعني هذا بالنسبة لمستخدمي جي ميل ليس فقط فقدان عناوين البريد الإلكتروني، وإنما أيضا الصور ورسائل البريد الإلكتروني وملفات غوغل دوكس والملاحظات المحفوظة على حساب المستخدم.
ورغم ذلك فإنه لكي يتم
حذف الحساب، على المستخدم عدم الدخول إليه لمدة عامين على الأقل وتجاهل رسائل
التنبيه العديدة التي ترسلها غوغل إليه للتحذير من حذف الحساب إذا لم يتم استخدامه.
تجاهل رسائل جوجل حول الحذف
يذكر أن الحسابات المجانية التي لا يستخدمها المستخدم لفترة طويلة لكنه يريد الاحتفاظ بها تواجه خطر الحذف أيضا، إذا مر وقت طويل دون أن يستخدامها، لذلك يمكن له اللجوء إلى خدمة التقويم لتذكيره بضرورة الدخول إلى الحساب كل فترة لتجنب حذفه.