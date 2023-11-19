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صحيفة تواصل الالكترونية

جوجل تحذف حسابات "جي ميل" غير النشطة الشهر القادم

جي ميل
حسابات جي ميل
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أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا غوغل عن اعتزامها بدء حذف الحسابات غير النشطة على خدمة البريد الإلكتروني جي ميل خلال ديسمبر المقبل.اضافة اعلان
وتعني هذه الخطوة أن أي شخص لم يستخدم حسابه على جي ميل منذ فترة طويلة قد يحتاج إلى الدخول إليه الآن لتجنب حذفه.


عامان.. أقصى مدة لعدم تنشيط الحساب

وكجزء من خطة حذف الحسابات الخاملة المعلنة في مايو الماضي، تقول غوغل إنه إذا لم يدخل المستخدم إلى حسابه لمدة عامين قد يتم حذفه وحذف محتوياته.
ويعني هذا بالنسبة لمستخدمي جي ميل ليس فقط فقدان عناوين البريد الإلكتروني، وإنما أيضا الصور ورسائل البريد الإلكتروني وملفات غوغل دوكس والملاحظات المحفوظة على حساب المستخدم.


تجاهل رسائل جوجل حول الحذف

ورغم ذلك فإنه لكي يتم حذف الحساب، على المستخدم عدم الدخول إليه لمدة عامين على الأقل وتجاهل رسائل التنبيه العديدة التي ترسلها غوغل إليه للتحذير من حذف الحساب إذا لم يتم استخدامه.
يذكر أن الحسابات المجانية التي لا يستخدمها المستخدم لفترة طويلة لكنه يريد الاحتفاظ بها تواجه خطر الحذف أيضا، إذا مر وقت طويل دون أن يستخدامها، لذلك يمكن له اللجوء إلى خدمة التقويم لتذكيره بضرورة الدخول إلى الحساب كل فترة لتجنب حذفه.


حذف حساب "إكس" بعد 30 يوماً

في الوقت نفسه فإن الفترات المسموح بمرورها دون استخدام الحساب لحذفه تختلف من خدمة إلى أخرى. ففي حين يتم حذف حسابات مايكروسوفت وغوغل بعد مرور عامين تقريبا، فإن منصة إكس (تويتر سابقا) تحذف الحساب إذا مرت 30 يوما فقط دون استخدامه.

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