صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم

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حذّرت دراسة جديدة أجراها صندوق النقد الدولي من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر قريبًا على 40 في المئة من الوظائف في جميع أنحاء العالم. اضافة اعلان

وفي الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يكون التأثير أكثر وضوحًا، حيث سيتأثر 60 في المئة من الموظفين.





تأثيرات الذكاء الاصطناعي



تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف



المحاسبون والاستشاريومن وعلماء النفس



زيادة فجوة الأجور



سنغافورة والولايات المتحدة في المقدمة



ويحذر صندوق النقد الدولي من أنه حتى عندما تكون تأثيرات الذكاء الاصطناعي إيجابية، فمن المرجح أن تؤدي أتمتة الكمبيوتر إلى عدم المساواة في الثروة.وستشهد المهن ذات الأجور المرتفعة زيادة في الأجور مع استخدام الذكاء الاصطناعي، بينما تتعرض الأدوار ذات الأجور المنخفضة لخطر كبير يتمثل في خفض الأجور وتسريح العمال.وقارن البعض التطور الهائل للذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة الماضية بالثورة الصناعية لقدرته على التأثير على التوظيف.وعلى عكس اختراع المحرك البخاري، فإن الذكاء الاصطناعي يهدد باستبدال العمالة الفكرية ذات المهارات العالية.وتقول كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "نحن على حافة ثورة تكنولوجية يمكن أن تحفز الإنتاجية، وتعزز النمو العالمي، وتزيد الدخل في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يحل محل الوظائف ويعمق عدم المساواة".وركزت الدراسات السابقة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف على مدى "تعرض" الوظيفة للذكاء الاصطناعي.وتقسم الدراسة الجديدة الوظائف إلى ثلاث فئات:الوظائف التي لا تتعرض للذكاء الاصطناعيالوظائف التي تتعرض للذكاء الاصطناعي ولكن سيتم مساعدتهاالوظائف المعرضة ولن يساعدها الذكاء الاصطناعي.على سبيل المثال، من المرجح جدًا أن يتم استبدال العاملين الكتابيين مثل السكرتيرات والموظفين بالذكاء الاصطناعي لأن معظم أعمالهم يمكن أن تتم بواسطة الآلات.وسيتعرض القضاة أيضًا بشكل كبير للذكاء الاصطناعي، لأن الكثير من تحليل النصوص الذي يتضمنه عملهم يمكن أن يكون آليًا.ومن المرجح أن يجعل الذكاء الاصطناعي، القضاة أكثر إنتاجية بدلاً من استبدالهم.ووجدت الدراسة أن المحاسبين والاستشاريين وعلماء النفس كانوا من بين المهن الأكثر احتمالاً للتخلي عنها لصالح الذكاء الاصطناعي.في حين أن اللاعبين الرياضيين، وعمال بناء الأسقف، وعمال تركيب الفولاذ، الأقل عرضة للخطر من الذكاء الاصطناعي.ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المرجح أن تؤدي هذه الاختلافات إلى زيادة عدم المساواة في الثروة.قالت جورجييفا: "قد نشهد استقطابًا بين فئات الدخل، حيث يشهد العمال الذين يمكنهم تسخير الذكاء الاصطناعي زيادة في إنتاجيتهم وأجورهم - وأولئك الذين لا يستطيعون التخلف عن الركب".وحذرت الدراسة من أن المهن ذات التعرض العالي من المرجح أن تشهد انخفاض الأجور وفقدان الوظائف. بينما الوظائف التي تتمتع بقدر كبير من التعرض والتكامل العالي ستشهد زيادة في أجورها عندما تصبح أكثر إنتاجية مع الذكاء الاصطناعي.ونظرًا لأن الوظائف التي تحقق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي هي بالفعل ذات أجور أعلى، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة فجوة الأجور بين الأفضل والأسوأ حالًا في المجتمع.وأضافت مدير صندوق النقد : "في معظم السيناريوهات، من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام، وهو اتجاه مثير للقلق يجب على صناع السياسات معالجته بشكل استباقي لمنع التكنولوجيا من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية".ووجدت الدراسة أيضًا أن النساء والحاصلين على تعليم جامعي سوف يتأثرون بشكل إيجابي بالذكاء الاصطناعي.وسوف يكون للأمر انعكاساته على الساحة الدولية حيث ستشهد الاقتصادات الأكثر قدرة على تسخير الذكاء الاصطناعي نموًا سريعًا، مقابل تراجع الدول الفقيرة.ووجد التقرير أن 26 في المئة فقط من الوظائف في البلدان المنخفضة الدخل معرضة للذكاء الاصطناعي بسبب ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعملون في الأعمال اليدوية والزراعة.ففي الهند على سبيل المثال، لن يتأثر أكثر من ثلثي الوظائف بالذكاء الاصطناعي.وفي حين أن هذا يعني أنه من غير المرجح أن يفقد السكان وظائفهم بسبب التشغيل الآلي للكمبيوتر، فإنه يعني أيضًا أن تأثيرات التشغيل الآلي على تعزيز الاقتصاد من المرجح أن تكون محدودة.وفي تصنيف صندوق النقد الدولي لمدى استعداد دولة ما للذكاء الاصطناعي ــ وهو مقياس لمدى نجاح سياسات الدولة في إعدادها لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي ــ تأتي سنغافورة والولايات المتحدة في المقدمة.وتأتي بريطانيا في المركز الخامس، متأخرة قليلاً عن اليابان وألمانيا، في حين تتخلف عنها الهند وغيرها من الاقتصادات الناشئة.وقالت جورجييفا: "من الأهمية بمكان أن تقوم البلدان بإنشاء شبكات أمان اجتماعي شاملة وتقديم برامج إعادة تدريب للعمال الضعفاء. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا أن نجعل التحول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر شمولا، وحماية سبل العيش والحد من عدم المساواة".