خرائط جوجل تطرح ميزة جديدة طال انتظارها

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أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة طال انتظارها في تطبيق خرائط جوجل الذي يستخدمه الملايين حول العالم.



ميزة جديدة في خرائط جوجل



عرض الاتجاهات أثناء قفل الشاشة



وتفصيلا، وبعد أكثر من عام من الإعلان عنها، طرحت خرائط غوغل أخيراً ميزة Glanceable Directions للتعرف على الاتجاهات في وضعية قفل الشاشة، على نظامي التشغيل أندرويد وiOS.ووفقا للشركة، تتيح هذه الميزة للمستخدمين عرض الاتجاهات خطوة بخطوة ووقت الوصول المتوقع، مباشرةً من شاشة قفل أجهزتهم، وهي معلومات لم تكن مرئية في السابق إلا عند إلغاء قفل الهاتف.وستعرض خرائط غوغل الاتجاهات، ووقت الوصول المتوقع المباشر، وحتى تحديث المسار إذا سلك المستخدم مساراً خاطئاً، ويمكن تمكين هذه الميزة في الإعدادات الرئيسية للتطبيق، ضمن “التنقل”.يشار إلى أن شركة غوغل قد أعلنت لأول مرة عن الميزة في فبراير الماضي، وفي يونيو قالت إن الميزة سيتم طرحها للاستخدام أثناء المشي وركوب الدراجات وقيادة السيارة، وفق ما أورد موقع “ماك رومرز” الإلكتروني.