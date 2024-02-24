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صحيفة تواصل الالكترونية

جوجل تعتزم إغلاق تطبيق "جوجل بلاي"

جوجل بلاي
Google Pay
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أعلنت جوجل أنها تعتزم إغلاق تطبيق Google Pay في الولايات المتحدة في شهر يونيو، مع استبدال التطبيق المستقل بتطبيق Google Wallet "جوجل بلاي".اضافة اعلان

إغلاق تطبيق Google Pay 

وأوضحت جوجل أن التطبيق المستقل يظل متاحًا في سنغافورة والهند فقط بعد إيقاف تشغيله في الولايات المتحدة بسبب الاحتياجات الفريدة في تلك البلدان.
وقد يبدو التغيير مفاجئًا، مع أنه من المنطقي أن تدمج جوجل وتبسط تطبيقاتها للدفع من أجل تقليل إرباك خدماتها لمستخدميها، لأنها تدعم Google Wallet بصفته التطبيق الوحيد المفضل لمزايا الدفع.
ويمكن للمستخدمين الاستمرار بالوصول إلى مزايا تطبيق Google Pay الشائعة مباشرة من Google Wallet.
وتقول جوجل إن تطبيق Google Wallet يستخدم بمقدار خمس مرات أكثر من تطبيق Google Pay في الولايات المتحدة.

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