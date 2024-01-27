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جوجل تطلق ميزة تجميع الصور المتشابهة

جوجل
جوجل
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عملت خدمة إدارة الصور “صور جوجل” على إطلاق ميزة جديدة تتيح تجميع الصور المتشابهة وعرضها في شكل حزم لتسهيل تنظيمها والوصول إليها.اضافة اعلان

صور جوجل

وعند فتح التطبيق، ستظهر نافذة منبثقة تشرح آلية عمل ميزة تجميع الصور المتشابهة، التي يمكنها إيجاد الصور ومقاطع الفيديو المتشابهة ووضعها في مكان واحد، مع إمكانية تفعيلها مباشرةً من تلك النافذة فور توفرها.
وتساعد تلك الميزة في ترتيب الصور ومقاطع الفيديو التي يمتلئ بها معرض الصور الذي يعرض العناصر وفقًا لترتيبها الزمني، ويصعب على معظم المستخدمين ترتيبه بطريقة ملائمة.
الجدير بالذكر أن تلك الميزة تسهم فقط في تنظيم عرض الصور، ولا تغير أي صور داخل المعرض أو تحذفها.
وعند تفعيل ميزة “تجميع الصور المتشابهة” تُعرض الصور في هيئة حزم مختلفة في الحجم مع عرض صورة بارزة لكل حزمة وأيقونة مميزة ورقم يشير إلى عدد الصور ومقاطع الفيديو في الحزمة.

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