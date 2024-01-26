تقنية جديدة لحماية سيارتك من السرقة ومتابعتها مباشرة عبر الجوال

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كشف المختص التقني عبد الله السبيعي عن تقنية جديدة يمكنها مراقبة السيارة عن طريق الجوال وهي جهاز "داش كام" السيارة.





كيف يمكن حماية السيارة من السرقة؟ اضافة اعلان



الأضرار التي تسببها أشعة الشمس للسيارة



خبراء صناعة السيارات يقولون إن الأشعة فوق البنفسجية للشمس يمكنها أن تتلف السيارات بطرق مختلفة، مما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية لمالكيها.



السيارات الساخنة تجعل الرحلات غير مريحة، يعد مكيف الهواء أمرًا شائعًا في السيارات، ويساعد تظليل النوافذ على زيادة راحة الركاب. يعد ركن السيارة في الشمس طريقة مؤكدة لجعل القيادة غير مريحة للغاية حتى يبدأ مكيف الهواء.



يمكن استخدام طرق بسيطة للحفاظ على برودة السيارات. يعد استخدام ستائر نوافذ السيارة أحد أكثر الطرق فعالية لحجب أشعة الشمس. وتوفر هذه الظلال أيضًا الحماية من الأضرار غير المرئية التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.



قد يشمل الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية بالسيارة الآتي:

طلاء باهت.

تدهور حالة مكونات المطاط والبلاستيك.

تأثر لوحات القيادة.

المقاعد -خاصة الجلد والفينيل.

تلاشي أعمال الطلاء.

تشقق لوحة العدادات.

تسبب الأشعة فوق البنفسجية تحلل المطاط. وتتأثر المكونات المصنوعة من الفينيل والجلد بأشعة الشمس بمرور الوقت. الضرر الأكثر وضوحًا سوف يحدث لهيكل السيارة.



طرق حماية سيارتك من أشعة الشمس

وتتعدد طرق حماية السيارة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ومن أهمها:

اختيار لون السيارة

أحد الأسباب الرئيسة لاختيار السيارات في البلدان الحارة غالبًا بيضاء أو سوداء أو فضية، هو تجنب مشاكل الطلاء الباهت. أي سيارة تعرضت لدرجة تلاشي طلاءها ستفقد قيمتها.

اركن في الظل

سيقلل ركن سيارتك في الظل من كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تتسلط عليها، لا تنس أن الشمس تتحرك طوال اليوم.

اغسل ونظف السيارة

يساعد تنظيف السيارة بانتظام على منع التآكل. لا ينصح بغسل السيارة في الشمس لأن منتجات التنظيف يمكن أن تجف قبل شطفها. لكن التنظيف لا يزال مفيدًا للحماية من أشعة الشمس. تحتوي بعض أنواع صابون غسيل السيارات على حماية محدودة من الأشعة فوق البنفسجية.



ويأتي مع المنتج العديد من الأجهزة الفرعية التي يمكن وضع فيها الشريحة وغيرها من الإكسسوارات.والفكرة هي أن يتم مراقبة السيارة دائما وكذلك حمايتها من السرقة في حال حدوثها، كما أن الجهاز به رؤية ليلية وكاميرات بعدسات قوية جدا وبدقة عالية.