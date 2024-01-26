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تقنية جديدة لحماية سيارتك من السرقة ومتابعتها مباشرة عبر الجوال

سيارة فولكس فاجن
حماية السيارة
أ أ
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كشف المختص التقني عبد الله السبيعي عن تقنية جديدة يمكنها مراقبة السيارة عن طريق الجوال وهي جهاز "داش كام" السيارة.

كيف يمكن حماية السيارة من السرقة؟اضافة اعلان


ويأتي مع المنتج العديد من الأجهزة الفرعية التي يمكن وضع فيها الشريحة وغيرها من الإكسسوارات.

والفكرة هي أن يتم مراقبة السيارة دائما وكذلك حمايتها من السرقة في حال حدوثها، كما أن الجهاز به رؤية ليلية وكاميرات بعدسات قوية جدا وبدقة عالية.

الأضرار التي تسببها أشعة الشمس للسيارة

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