تصنيف عالمي.. "موبايلي" الأسرع نموًا في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط

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تصدرت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، قائمة تصنيف "براند فاينانس" للعلامات التجارية بتصنيفها الأسرع نمواً في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط لعام 2024.





"موبايلي" الأسرع نموًا في الشرق الأوسط



ارتفاع قيمة علامة "موبايلي" التجارية



تطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الجديدة



توطين الوظائف ودعم الكفاءات الشابة بالمهارات اللازمة



أفضل تجربة في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة



ووضع تصنيف "براند فاينانس" الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المهندس سلمان البدران، ضمن أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في مؤشر حماية العلامات التجارية على مستوى العالم، وذلك نظير المبادرات المختلفة التي أطلقها منذ انضمامه إلى "موبايلي" في عام 2019، ولعبت دوراً محورياً في تعزيز نمو العلامة التجارية للشركة.ووفقاً لتصنيف مؤسسة "براند فاينانس" العالمية المتخصصة في تقييم العلامة التجارية، فقد ارتفعت قيمة علامة "موبايلي" التجارية خلال العام الجاري بنسبة حوالي 18% عن العام الماضي، لتحافظ بذلك على مكانتها الرائدة بين أضخم شركات قطاع الاتصالات والتقنية في منطقة الشرق الأوسط.ويعتمد تقييم العلامات التجارية من قبل "براند فاينانس" على عدد من المعايير الرئيسة، مثل: مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI)، وتأثير العلامة التجارية على زيادة إيرادات وأرباح الشركة، وتقارير الأداء المالي التاريخية، بالإضافة إلى توقعات النمو المستقبلية.وتركز استثمارات الشركة على تطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الجديدة كالحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وزيادة مراكز البيانات، وتوسيع نطاق نشر شبكة الجيل الخامس 5G؛ بهدف تقديم تجربة عصرية لعملائها، وتحرص على جعلهم محور اهتمامها من خلال تبنيها إستراتيجية "العميل أولاً"، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة حياة العائلات والأفراد في المملكة.وضمن مساعي الشركة نحو تمكين التحول الرقمي وتسخير الجهود لابتكار حلول إبداعية تواجه تحدياتها؛ فقد أطلقت خلال العام الماضي مجموعة من المبادرات التي تعزز من استخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل، وجعل الموظف محور اهتمامها، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال توطين الوظائف وتمكين المرأة في المناصب القيادية ودعم الكفاءات الشابة بالمهارات اللازمة، إلى جانب إطلاقها مبادرات الاستدامة في مجالات عديدة مثل: الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما أسهم في ترقية تصنيفها على مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.يذكر أن "موبايلي" حصدت للعام الثالث على التوالي جائزة "أفضل تجربة للمستخدمين" في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة (الصوتي والإنترنت) لفئة الأفراد لعام 2023، والمقدمة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، نظير تميزها في عدد من المعايير المبنية على مخرجات الدراسات المسحية الدورية لمؤشر رضا المستخدمين، ومؤشر صافي نقاط الترويج، وقياس جهد المستخدم في الحصول على الخدمات، وقياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى الهيئة.