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صحيفة تواصل الالكترونية

مزايا جديدة.. منصة إكس توسع مكالمات الصوت والفيديو لجميع المستخدمين

إكس 3
منصة إكس
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أكدت شبكة التواصل الاجتماعي إكس، أنها تعمل على توسيع قدراتها في الاتصال الصوتي والمرئي بمزايا جديدة للمستخدمين.

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ووفقا للخبراء، كانت هذه الميزة في السابق متاحة فقط لمشتركي بريميوم، وستكون الآن متاحة للجميع على المنصة.
وتفصيلا، أوضح المهندس في منصة إكس إنريك باراغان عن التوسع الجديد عبر منشور على المنصة، وذلك بعد أن وعد إيلون ماسك في يناير بتوفير الميزة لجميع المستخدمين عندما تصبح قوية بما فيه الكفاية.

تطبيق لكل شيء

وربما تجعل هذه الخطوة منصة إكس أقرب إلى هدف ماسك المتمثل في جعل المنصة "تطبيقاً لكل شيء"، كما ذكر مراراً.
وتمت إضافة المكالمات لمستخدمي iOS العام الماضي، ثم مستخدمي أندرويد.

طريقة عمل الميزة الجديدة؟

وتوضح صفحة الدعم الرسمية للمنصة أن بالإمكان التحكم في خيارات مكالمات الصوت والفيديو من إعدادات الرسائل المباشرة.
ومن هناك، ستلاحظ أنه بشكل افتراضي، يمكنك تلقي المكالمات من الحسابات التي تتابعها أو الموجودة في دفتر العناوين الخاص بك، بشرط أن تمنح إكس حق الوصول إلى دفتر العناوين الخاص بك.
ويمكن الاتصال بمستخدم آخر، لكن يجب أن يكون كل من المتصل والمستلم على اتصال مرة واحدة على الأقل عبر الرسائل المباشرة (DMs) الخاصة بالمنصة.
يذكر أن ميزات الاتصال المحدثة ليست متاحة على الفور للجميع، ويقوم إكس بطرحها ببطء، وعلى دفعات على الأرجح، ويبدو أنه يتم تشغيلها تلقائياً دون مطالبة.
ولكن إذا كنت لا ترغب في إجراء واستقبال المكالمات على إكس، فقد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق والانتقال إلى إعدادات الرسائل المباشرة لإيقاف تشغيل الميزة، بحسب موقع فون أرينا.

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