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صحيفة تواصل الالكترونية

"الجامعة الإلكترونية" تُحقق مستوى متقدمًا بمؤشر الوطني للتعليم الرقمي

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الجامعة الإلكترونية
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حققت الجامعة الإلكترونية، مستوى الابتكار، والذي يعدُّ الأعلى في تصنيف الجامعات وفقًا لـ المؤشر الوطني للتعليم الرقمي للعام 2023.اضافة اعلان

توفير تجربة تعليم وتعلّم متميزة

 ويأتي ذلك تتويجًا لنجاح تجربتها في توظيف التقنية والأدوات ومنهجيات التعليم والتفاعل والتقييم، من خلال توفير تجربة تعليم وتعلّم متميزة، جعلت من التعليم الرقمي أكثر جاذبية في مواكبة الاتجاهات الحديثة للتعليم الرقمي.

تطوير خطة التحول الرقمي

 وأوضح رئيس الجامعة الإلكترونية، الدكتور محمد بن يحيى مرضي، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تطوير خطة التحول الرقمي، من خلال تعزيز البنية الرقمية لتكون أنموذجًا للجامعات الذكية الرائدة في بناء مستقبل التعليم.

تقديم خدمات رقمية تماشيًا مع التوجهات الوطنية للتحول الرقمي

وأكد أن الجامعة تعمل على رفع كفاءة الإجراءات والعمليات التشغيلية في البنية الرقمية، وتأهيل وتمكين الكفاءات من الإسهام في عملية التحول الرقمي للوصول للتميز.

وذلك من خلال تقديم خدمات رقمية تماشيًا مع التوجهات الوطنية للتحول الرقمي وفق تطلعات القيادة الحكيمة والتي دائمًا تولي قطاع التعليم الجامعي اهتمامًا بالغًا، برعاية كريمة من قِبَل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي العهد -حفظهما الله- في ظل متابعة معالي وزير التعليم وجميع قيادات وزارة التعليم من أجل تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاته بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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