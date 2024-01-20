احذر مصيرها.. هذا ما حدث لامرأة كانت تستخدم الهاتف 4 ساعات يوميًا!

أ أ



قالت امرأة أيرلندية إنها أصيبت بألم مزمن في الكتف بعد استخدام هاتفها لمدة تصل إلى أربع ساعات يوميًا.





ألم في الكتف اضافة اعلان



استخدام الهاتف لوقت طويل



الاستخدام المفرط للهاتف



وأوضحت ميشيل والدرون (34 عامًا)، أنها باتت غير غير قادرة الآن على إكمال المهام اليومية نتيجة الألم الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر 2022 ولم يهدأ منذ ذلك الحين.وقالت والدرون في مقابلة مع موقع "جام برس": "ذهبت إلى الفراش جيدًا واستيقظت من الألم".وتابعت: "كنت خائفة لأن مستوى الألم شديد للغاية. إنه شيء فظيع - إنه حاد وعميق للغاية".وتقول والدرون إنها كانت تستخدم هاتفها الخلوي أكثر من المعتاد في الفترة التي سبقت بداية الألم، مشيرة إلى أنها كانت تقضي ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا على الجهاز.وأشارت والدرون إلى أن ألمها ازداد سوءًا في العام الماضي، "لا أستطيع النوم في السرير. لا أستطيع النوم إلا على كرسيي – فالسرير مؤلم للغاية ولا أستطيع النوم"، مؤكدة أنه لا جدوى من استخدام المسكنات.وأضافت: "لم أعد أستطيع الطبخ أو التنظيف أو القيام بالواجبات المنزلية، وإذا كنت أحمل الأشياء في يدي، فإنها تتساقط".وأنفقت أكثر من 1000 دولار في محاولة علاج المشكلة، ورؤية أخصائيي الألم وتقويم العمود الفقري، بالإضافة إلى الحصول على حقن الستيرويد.وتأمل والدرون الآن أن ينجح علاجها بحقن البوتوكس، بعد أن تسبب المرض في عزلتها والشعور بالوحدة.وتابعت: "إنه أمر محرج ويؤثر سلبًا على صحتك العقلية؛ التكلفة المالية والخبرة العاطفية لا تستحق العنا"، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست".ويحذر الأطباء من أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل الصحية، بما فيها مشاكل النوم وتدهور الصحة العاطفية والجسدية.وأكد الطيب المعالج للمرأة، أن الألم الذي كانت تشعر به قد يكون ناجمًا عن الرسائل النصية والتواجد على هاتفها.وعلى الرغم من أنها لا زالت تستخدمه، إلا أن والدرون تحد بشكل صارم من الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة. كما أنها تستخدم القلم للمساعدة في إرسال الرسائل النصية.وأضافت: "نصيحتي هي ألا تستخدم هاتفك كثيرًا. خذ فترات راحة متكررة، واخرج إلى الخارج ومارس الرياضة. افعل شيئًا أكثر إرضاءً من التواجد على هاتفك".