8 طرق تساعدك على التربح من وسائل التواصل الاجتماعي

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يقضي كثير من الناس وبخاصة الشباب، وقتًا طويلاً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن قلة فقط هي التي تستفيد منها في تحقيق الربح.

إذًا، ما الذي تفعله العلامات التجارية ومنشئو المحتوى للتميز عن الآخرين؟

وأبرز موقع shopify.com، ثماني طرق لتربح المال على وسائل التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:





1. مؤثر صغير



2. الشراكة مع العلامات التجارية



3. التسويق بالعمولة



4. بيع المنتجات الخاصة بك



5. بيع البضائع الخاصة بك



6. خدمات الاستشارة والتدريب



7. بيع الدورات التدريبية أو الكتب الإلكترونية



8. صنع وبيع المنتجات الرقمية



إليك بعض الأفكار لمساعدتك



استخدام الشركات لوسائل التواصل الاجتماعي



يكسب بعض الأشخاص من منشئي المحتوى والمؤثرين، المال على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إبراز العلامات التجارية في منشوراتهم.ولا تحتاج إلى عدد كبير من المتابعين لتفعيل الربح. إذ يمكن حتى لمن لديهم عدد صغير من المتابعين – أقل عن 1000 متابع - البدء في جني الأموال على وسائل التواصل الاجتماعي.لكن كلما زاد عدد المتابعين لديك، زادت الأموال التي يمكنك كسبها. يمكن للمتخصصين أيضًا أن يوفروا معدلات أعلى في التسويق المؤثر.يتيح لك ذلك التركيز على جمهور وصناعة معينة، وستكون العلامات التجارية في هذا المجال أكثر استعدادًا لدفع أسعار أعلى بسبب جمهورك المستهدف.الشراكة مع العلامات التجارية لإنشاء محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية يمكن أن يساعدك على كسب المال عبر تلك المنصات.بالإضافة إلى ذلك، يعد العمل مع العلامات التجارية الطريقة الأنسب لإضفاء الشرعية على أعمالك التسويقية المؤثرة والظهور بمظهر احترافي أمام الشركاء المحتملين الآخرين.وحقق العديد من منشئي الوسائط الاجتماعية، النجاح من خلال التعاون مع العلامات التجارية.في كثير من الأحيان، يستخدم الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي كوظيفة إضافية لتكملة الدخل من وظائفهم بدوام كامل.يمكنك إشراكهم لرعاية المحتوى الخاص بك، أو إنشاء إعلانات ومحتوى حصري لهم، أو الانضمام إلى إطلاق منتج لتوسيع نطاق وصوله.يعد التسويق بالعمولة، واحدة من وسائل الربح من خلال التوصية بالمنتجات والخدمات على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك.تدفع الشركات عمولة مقابل كل عملية بيع تقوم بها لصالح الشركة. يمكنك استخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك لكسب المال كمسوق بالعمولة.وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك البدء في التسويق بالعمولة بدون أموال. إذ يشارك العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومنشئي المحتوى رموز الشركاء التابعين للعلامات التجارية التي يحبونها.ثم يحصلون على عمولة مقابل كل عميل يقوم بعملية شراء باستخدام الرمز. في بعض الأحيان تتضمن رموز الشركاء التابعين أيضًا خصمًا كحافز إضافي.يمكنك أيضًا كسب المال عن طريق بيع المنتجات مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدامها كمنصة مبيعات يمكنك تطوير منتجات ذات علامات تجارية خاصة، أو إنشاء تصميمات مطبوعة حسب الطلب.إذا قمت بإنشاء علامة تجارية قوية، فقد تفكر في تحويلها إلى سلع ذات علامة تجارية. تعد وسائل التواصل الاجتماعي قناة ممتازة للترويج للمنتجات.لا يتطلب صنع وبيع البضائع خبرة واسعة. يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية لكل شيء بدءًا من تصميم المنتج وحتى تنفيذ الطلب. يمكنك أيضًا العمل مع موردي الطباعة حسب الطلب التابعين لجهات خارجية والذين يمكنهم تصنيع منتجاتك وشحنها إلى العملاء نيابةً عنك.يمكنك كسب المال على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال بيع خدمات الاستشارة أو التدريب.هناك العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها مع فكرة العمل هذه. يمكنك اختيار مجال معين، مثل مساعدة الشركات القائمة على المنتجات في تصميم خطط لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تقديم تدريب خاص فردي أو تنظيم جلسات تدريب جماعية.قم ببيع الدورات التدريبية عبر منصات التواصل الاجتماعية الخاصة بك. عند إنشاء منتجات تعتمد على المحتوى، تأكد من أنك مستعد للالتزام بالتحديثات المنتظمة.يعد صنع المنتجات الرقمية وبيعها من وسائل التربح من منصات التواصل الاجتماعي. تأتي المنتجات الرقمية بأشكال مختلفة، لذا فهي مشروع مرن يمكن متابعته. ربما يكون لديك بالفعل أصول رقمية يمكنك تحويلها إلى منتجات قابلة للبيع.الفن والتصميم الرقمي: الرسوم التوضيحية الرقمية؛ تصاميم الجرافيك؛ مطبوعات فنية.التصوير الفوتوغرافي : صور مخزنة عالية الجودة، أو خلفيات رقمية، أو إعدادات مسبقة للتصوير الفوتوغرافيكيف يمكن للعلامة التجارية كسب المال على وسائل التواصل الاجتماعي؟يمكن للعلامات التجارية أيضًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبيع المنتجات.لا يوجد فرق كبير بين الأفراد والشركات عندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى شائع على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تحقيق الدخل منه.إليك بعض الأفكار:الترويج للمبيعات والعروض الخاصة: تمنح الخصومات والمبيعات والهدايا والعروض الخاصة العملاء حافزًا إضافيًا للشراء. والعروض محدودة الوقت تغرس الشعور بالإلحاح.سلط الضوء على أفضل عملائك: يعد المحتوى الذي يسلط من خلاله المستخدم، الضوء على أفضل العملاء طريقة رائعة لزيادة المبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي.لا يمنحك هذا وصولاً سهلاً إلى المحتوى فحسب، وهو ما يمثل تحديًا دائمًا للعلامات التجارية، بل يمكنك أيضًا وضع علامة على المنتجات المميزة لمبيعات التجارة الاجتماعية.بيع منتجاتك مباشرة: التجارة الاجتماعية تعني أنه يمكن للأشخاص إجراء عمليات شراء على منصات التواصل الاجتماعي، دون زيارة موقع مخصص للتجارة الإلكترونيةالشراكة مع المبدعين: الشراكة مع المبدعين تضع منتجك وعلامتك التجارية أمام جماهير مستهدفة جديدة ومتفاعلة. إنها أيضًا طريقة رائعة لتجميع مجموعة صغيرة من المحتوى لإضافتها إلى ترسانتك لاستخدامها في المستقبل.