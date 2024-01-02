هزات أرضية وتسونامي .. أهم 10 زلازل مدمرة ضربت اليابان

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تعرضت اليابان أمس لزلزال بقوة 7.4 درجة ضرب وسط البلاد، مع وصول موجات تسونامي إلى ساحل مقاطعتي نيجاتا وتوياما.

موجات تسونامي عقب زلزال اليابان اضافة اعلان



مصرع 4 أشخاص وإجلاء أكثر من 90 ألفًا



وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال تسبب بحدوث موجات تسونامي بلغ ارتفاعها 1.2 متر وضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16:21، مما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.وأفادت السلطات اليابانية، بمقتل أربعة أشخاص في الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.6 درجات.

ونقلت وكالة كيودو المحلية عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية قولها إنها "أصدرت تعليمات لأكثر من 90 ألف شخص في 9 مقاطعات بالإجلاء".







إجلاء أكثر من 90 ألف شخص في اليابان



انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل



ما سبب كثرة الزلازل في اليابان؟



أسوأ 10 زلازل في اليابان



1 - زلزال كانتو العظيم



2 - زلزال نصف نانكايدو



3 - زلزال كاماكورا



4 - زلزال ميجي - سانريكو



5 - زلزال أونزين



6 - زلزال ياياما



7 - زلزال مينو-أواري



8 - زلزال أنسي إيدو



9 - زلزال هانشين العظيم



10 - زلزال توهوكو



كما أمرت الحكومة اليابانية، أمس الاثنين، بإجلاء أكثر من 90 ألف شخص من 9 مقاطعات جراء سلسلة زلازل ضربت البلاد كان أشدها بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.وسُجل الزلزال بداية بقوة 7.4 درجات عدلتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى 7.5 درجات ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى 7.6 درجات.وانقطعت الكهرباء عن حوالي 33 ألفًا و500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو باليابان، وفق ما أفادت السلطات المحلية.وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" بالمحيط الهادي التي تشهد نشاطًا زلزاليًا مرتفعًا، وتمتد هذه المنطقة من جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادي، لذلك تفرض السلطات في الأرخبيل معايير بناء صارمة بحيث تكون المباني عمومًا مقاومة للزلازل القوية، فيما السكان معتادون على هذه المواقف التي يستعدون لها بانتظام.وسجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 21 زلزالاً بقوة أدناها 4 درجات في شبه جزيرة نوتو خلال ما يزيد قليلاً على ساعة ونصف، وكان أشدها بقوة 7.6 درجات وضرب الطرف الشمالي من شبه الجزيرة في مقاطعة إيشيكاوا.وحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فإن زلزال أمس هو أكبر الزلازل المسجلة قوة في شبه جزيرة نوتو منذ عام 1885.وكثيرًا ما تتعرض اليابان لكوارث طبيعية وتضربها الزلازل، كان أشدها في 11 مارس عام 2011، حين ضرب ساحل شرق جزيرة هونشو وهى أكبر جزر البلاد، وبلغت قوته 9.1 درجة على مقياس ريختر، كما تبعته موجات تسونامي هائلة، بلغ ارتفاعها 20 مترًا، أودت بحياة نحو 29 ألف شخص، وهو أقوى زلزال تشهده اليابان على الإطلاق.وتجدر الإشار إلى أسواء عشر زلازل تعرضت لها اليابان وأودت بحياة آلاف الضحايا، وهي على النحو التالي:1923 - 142.800 حالة وفاة - 7.9 درجةوفي 1 سبتمبر 1923، في تمام الساعة 11:58، ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة جزيرة أوشيما في ساجامي، استمر الزلزال أكثر من 4 دقائق، وتسبب الزلزال في اندلاع حرائق ضخمة، أصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى ، وتسبب الحريق في وفيات أكثر بكثير من الزلزال نفسه. نتيجة لذلك، تم تسمية "1 سبتمبر" يوم الوقاية من الكوارث في اليابان.1498 - 31000 حالة وفاة - بقوة 8.6وفي 20 سبتمبر 1498، ضرب زلزال بلغت قوته 8.6 درجة الساحل الجنوبي لهونشو وتسبب في حدوث تسونامي كبير كان يمكن أن يقتل ما يصل إلى 31000 شخص.1293 - 23024 حالة وفاة - قوة 7.1وحوالي الساعة 6:00 من صباح يوم 27 مايو 1293، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة مدينة كاماكورا، حيث ضرب تسونامي المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص.1896 - 22066 حالة وفاة - 7.2 درجةوفي الساعة 7:32 من ليلة 15 يونيو 1896، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة ساحل توهوكو. وبالكاد شعر السكان المجاورون بالزلزال ولم يهتموا، وبعد حوالي 35 دقيقة ، تعرض ساحل إيواتي ومياجي لتسونامي ضخم بلغ ارتفاعه 38.2 مترًا ، ودمر أكثر من 9000 منزل وفقد 22066 شخصًا حياتهم.1792 - 15448 حالة وفاة - 6.4 درجةوخلال عام 1792، وقع زلزال بقوة 6.4 درجة بسبب ثوران بركان جبل أونزين في ناجازاكي، حيث انهار النصف الجنوبي من الجبل في البحر، مما تسبب في حدوث أمواج مد عاتية أدت إلى مقتل 13486 شخصًا.1771 - 13486 حالة وفاة - 7.4 درجةوفي تمام الساعة الثامنة صباحًا يوم 24 إبريل 1771 ، تسبب زلزال بقوة 7.4 درجة في حدوث تسونامي اجتاح جزيرتي إيشيجاكي ومياكوجيما.1891 - 7273 حالة وفاة - 8.0 درجاتوكان زلزالًا قويًا بدرجة 8.0 ريختر، ودمر أكثر من 140 ألف منزل.1855 - 6641 حالة وفاة - 7.0 درجاتوفي عام 11 نوفمبر 1855، ضرب زلزال بقوة 7.0 درجات إيدو "طوكيو"، اشتعلت الحرائق الناتجة 2.3 كم2 والتي دمرت نحو 50 ألف منزل وقتلت أكثر من 6641 شخصًا.1995 - 6434 حالة وفاة - 7.2 درجةوفي الساعة 5:46 من صباح يوم 17 يناير 1995 ، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة كوبي "جزيرة أواجي" استمر الزلزال 20 ثانية فقط، وانهار حوالي 200.000 مبنى و 1 كم من طريق هانشين السريع.2011 - 16000 إلى 29000 حالة وفاة - الدرجة 9.0ويأتي الزلزال الأخطر تاريخيًا والذي حدث في 11 مارس 2011، وتسبب في تسونامي بلغ ارتفاعه 40 مترًا ولمسافة 10 كيلومترات أدى لمقتل أكثر من 16 ألف شخص، وتنبيه من المستوى السابع في محطات فوكوشيما.