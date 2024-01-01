عاجل.. بعد دوران الأغنام والبط وتجمد الدجاج.. ماذا يعني تجمع الغربان قبل وقوع زلزال اليابان؟

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ظواهر غريبة اعتاد الناس ظهورها أو العلم بها قبل وقوع الزلازل، خاصة ما وقع قبل زلزال تركيا المدمر في مطلع العام الماضي، وهو ذات الأمر الذي سبق الزلزال الذي ضرب اليابان.

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تجمع الغربان قبل زلزال اليابان:



أحد أكثر التغريدات المتداولة في اليابان نشرتها فتاة قبل وقوع الزلزال، فيه مقطع لتجمعات الآلاف من الغربان.وكتبت الفتاة قائلة: "تظهر الغربان الآن بأعداد كبيرة حول محطة ناغانو.. قد يكون هذا علامة على حدوث زلزال، لذا يرجى توخي الحذر".وبعد وقوع الزلزال ظهرت صور للكارثة، حيث تشققت الشوارع وتدمرت.كما أظهرت إحدى الصور انهيار مبنى سقط بالكامل بمن فيه بسبب قوة الهزات التي بلغت 7.6 على مقياس ريختر.

تأثيرات زلزال اليابان:



وكانت الإذاعة اليابانية، قد ذكرت أنه تم انقطاع الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد صباح اليوم الإثنين.وأكدت السلطات اليابانية أن زلزالًا ضرب وسط البلاد بلغت قوته 7.6 درجة بمقياس ريختر، وسط تحذيرات من موجات تسونامي.وحذرت هيئة الأرصاد، من حدوث موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار في المناطق الساحلية على طول بحر اليابان.فيما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرات الزلزال القوي وسط اليابان مع مخاوف بشأن المحطات النووية.







دوران أسراب الطيور في اليابان:



دوران الأغنام والبط:



دوران أغنام الأردن:



أغنام الصين:



هروب الدلافين للشواطيء:



الدلافين بجنوب أفريقيا:



تجمد الدجاج وعودته للحركة:



أحد أكثر التغريدات المتداولة في اليابان نشرتها فتاة قبل وقوع الزلزال، فيه مقطع لتجمعات الآلاف من الغربان.



الغريب أيضا أنه في فبراير الماضي وثق أيضا مقطع فيديو جديد، تجمعا غير مسبوق لأسراب من الطيور في اليابان.وأثارت الظاهرة حينها جدلا واسعا، خاصة أنها تزامنت مع ظواهر أخرى، مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر.يذكر أن الطيور على تعتمد البصر أكثر من اعتمادها على حاسة السمع لمراقبة العالم من حولها.ولذا فإن حاسة السمع تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد البصر، لكن بعض الطيور يمكنها سماع أصوات يتراوح ترددها ما بين 1 و4 هيرتز.العجيب أنه قبل وقوع زلزال تركيا المدمر والذي ضرب عدة مدن فيها، إضافة إلى الشمال السوري، سبق الزلزال ظاهرة مشابهة وهي دوران للأغنام والبط والذي وقع في أكثر من دولة، ما حيّر العلماء حينها ، والذي أعقبه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف الضحايا.وفي ديسمبر 2022 وثق مقطع فيديو قطيعا من الأغنام يدور حول نفسه في محافظة الكرك بجنوب الأردن.وردّت وزارة الزراعة حينئذ بإصدار بيان أوضحت فيه أن فريقا فنيا أجرى كشفا على الأغنام بعد تحديد الموقع، ولم يظهر وجود أي أمراض.وفسّرت الوزارة هذا الحدث بأنه "سلوك أمومة" لأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة.في حين أفادت دائرة الإفتاء الأردنية بأنها "ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها"، قبل أن تستبعد ارتباط الظاهرة قطعيا بتلك العلامات.كما تم إجراء جولة ميدانية مصوّرة في سهول محافظة إربد بشمال البلاد، واطّلع على واقع العديد من قطعان الأغنام فيها، واستمع لآراء رعاتها؛ باعتبارهم الأقرب والأعرف بها.وتباينت آراء الرعاة في طريقة الوصف، ولكنها لم تختلف من حيث المبدأ، إذ رأى بعضهم أن ما حدث لأغنام الكرك دليل على إصابتها بالمرض، بينما قال آخرون إنه سلوك اعتيادي تقوم به في بعض الحالات التي تتعلّق بمرعاها.كما وثقت كاميرات مراقبة ظاهرة أيضا في ديسمبر 2022 أيضا ، ظاهرة غريبة لقطيع من الأغنام في منغوليا الداخلية شمالي الصين.وبدأ القطيع حينها يسير بنمط دائري واستمر في الدوران بدون توقف لمدة 12 يوما، ما تسبب في إثارة الخوف ونشر الشائعات حول سبب ذلك السلوك.ومن المعروف أن الأغنام تحاكي سلوكيات زملائها في القطيع، بسبب غريزتهم الاجتماعية، التي تخبرهم باتباع الحيوان أمامهم لصد الحيوانات المفترسة وحماية أعضاء المجموعة، لكن الغريب هو حركة أغنام القطيع المتزامنة لمثل هذه الفترة الطويلة.وقبل شهور حدثت ظاهرة غريبة ، حيث اتجهت آلاف من الدلافين نحو الشاطء فى وقت واحد علامة على توقع حدوث تغيرات أرضية وشيكة، وذلك في جنوب أفريقيا.وكانت المئات من الدلافين قد ظهرت وهي تتحرك بحركات غير طبيعية قرب الشواطئ في دولة جنوب إفريقيا.وأثار الأمر مخاوف النشطاء وجعلهما يربطون الحدث بتوقعات "فرانك هوجربيتس" العالم الهولندي، الذي توقع أن يضرب العالم زلزال مدمر قريبًا، بقوة 8.5 ريختر.وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن حركة الدلافين ، تخبرنا بأن هناك شئ قد يحدث، موضحا أن نراقب المياه، حتى يتصرفوا على هذا النحو، ولكن من الواضح أنهم يشعرون بالخطر القادم.أيضا وقعت ظاهرة غريبة كشفتها امرأة أمريكية، والتي اعتادت إطعام دجاجاتها بشكل يومي.وقد تفاجأت المرأة بأن الدجاج جميعاً تجمد في مكانه فجأة، وكانت جميع الدجاجات تنظر في اتجاه واحد وكأنها ترى شيء لا يمكن للبشر رؤيته.وحول هذه الظاهرة المفاجأة للمرأة تقول : " إنه عقب تجمدها بعد دقيقتين تحركت معاً فجأة".فيما أوضح بعض النشطاء أن الدجاج رأوا صقرا فتجمدت كآلية للاختباء لكن لا يوجد تفسير واضح حتى الآن لهذه الظاهرة الغريبة.