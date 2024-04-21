عاجل.. طريقة الدخول إلى منصة مدرستي وأبرز الخدمات المقدمة بعد تعليق الدراسة

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تعد منصة مدرستي هي الوجهة الأساسية التي يلجأ إليها الطلاب والمعلمون، عند تعليق الدراسة الحضورية لأي سبب كان، كما في الحالات المتعلقة بالتحذيرات من حالة الطقس، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وتقدم المنصة خدماتها المختلفة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.





أبرز خدمات منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

