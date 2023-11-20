إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على الرياض و12 منطقة لـ8 مساءً

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على الرياض و12 منطقة.

اضافة اعلان



أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:1 - منطقة الجوف، وتشمل "طبرجل وسكاكا والقريات ودومة الجندل".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "رفحاء والعويقيلة وطريف وحزم الجلاميد وعرعر".3 - منطقة تبوك، وتشمل "تيماء والمعظم والوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما".4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل" الحناكية والعهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر".5 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة والخرير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".6 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسلسل ووادي الدواسر ورماح والدوادمي والقويعية وعفيف والرين والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات".7 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وقرية العليا والخفجي".8 - منطقة حائل، وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".9 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة والعاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة ورهاط والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".10 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.11 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.12 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".13 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.