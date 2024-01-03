"زلازل وتحطم طائرات وحرائق وعمليات طعن" خلال أيام.. 4 كوارث كبرى تضرب اليابان

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تعرضت اليابان لأربعة كوارث طبيعية خلال أيام بدأت بالزلزال القوي الذي تعرضت له البلاد ثم تحطم الطائرة في طوكيو أمس وأخيرا حريق ضخم في موقع حيوي وتجاري. اضافة اعلان





زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر:



تحطم الطائرة في طوكيو:



اندلاع حريق في موقع حيوي تجاري





عمليات طعن داخل المترو





وتحطم الطائرة في طوكيو 2 يناير



الآن حريق ضخم يندلع في موقع حيوي تجاري يضم عشرات المطاعم والأسواق في محافظة فوكوكا وفرق الدفاع المدني تكافح لإخماد النيران بعد زلزال اليابان يوم 1 ينايروتحطم الطائرة في طوكيو 2 ينايرالآن حريق ضخم يندلع في موقع حيوي تجاري يضم عشرات المطاعم والأسواق في محافظة فوكوكا وفرق الدفاع المدني تكافح لإخماد النيران pic.twitter.com/RxE1zECjzv January 3, 2024

أعلنت السلطات اليابانية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيشيكاوا إلى 48 قتيلاً.وقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما دفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، بينما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت بعض السيارات والمنازل في البحر.وتعرض وسط اليابان لـ155 زلزالاً بين الساعة 16,00 الاثنين والساعة 09,00 الثلاثاء، ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات.وصباح اليوم، شعر السكان بست هزات قوية، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، لكنها عادت لتخفض هذا التوقع إلى ثلاثة أمتار.وانقطعت الكهرباء عن حوالى 33.500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيجاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.كما تم إغلاق بعض الطرق الرئيسة في محيط مركز الزلازل، وعلقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو.اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، أمس الثلاثاء، يشتبه بأنها اصطدمت بطائرة عائدة لخفر السواحل.وأكدت قناة "أن أتش كاي" العامة أن 367 شخصاً، هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان.يأتي ذلك في وقت اندلعت فيه النيران في موقع حيوي تجاري يضم عشرات المطاعم والأسواق في محافظة فوكوكا.وأظهر المقطع الذي تم تداوله فرق الدفاع المدني وهي تكافح لإخماد النيران.كما تعرض 4 أشخاص للطعن في محطة طوكيو وألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة تحمل سكيناً على متن القطار.