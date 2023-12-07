عاجل.. ظواهر غريبة "تجمد الدجاج وهروب الدلافين ونفوق الأسماك " ماذا يحدث في العالم؟

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تساؤلات عديدة حول ظهور ظواهر غريبة في العديد من الدول، والتي أثارت المخاوف لدى العديدين من سكان العالم، دون معرفة أسبابها في معظم الأحيان. اضافة اعلان





نفوق أسماك اليابان:



تجمد الدجاج وعودته للحركة:



في اليابان قذفت أمواج البحر ملايين الأسماك ، بعد نفوقها للساحل في ظاهرة غامضة تحدث الآن في الشواطئ الشمالية لليابان على سواحل جزيرة هوكايدو.من جانبها قامت السلطات اليابانية على الفور بفتح تحقيق لدراسة أسباب هذه الكارثة.ظاهرة غريبة كشفتها امرأة أمريكية، والتي اعتادت إطعام دجاجاتها بشكل يومي.اليوم تفاجأت المرأة بأن الدجاج جميعاً تجمد في مكانه فجأة، وكانت جميع الدجاجات تنظر في اتجاه واحد وكأنها ترى شيء لا يمكن للبشر رؤيته.وحول هذه الظاهرة المفاجأة للمرأة تقول : " إنه عقب تجمدها بعد دقيقتين تحركت معاً فجأة".فيما أوضح بعض النشطاء أن الدجاج رأوا صقرا فتجمدت كآلية للاختباء لكن لا يوجد تفسير واضح حتى الآن لهذه الظاهرة الغريبة.









هروب الدلافين للشواطيء:



الدلافين بجنوب أفريقيا:



وقبل شهور حدثت ظاهرة غريبة ، حيث اتجهت آلاف من الدلافين نحو الشاطى فى وقت واحد علامة على توقع حدوث تغيرات أرضية وشيكة، وذلك في جنوب أفريقيا.وكانت المئات من الدلافين قد ظهرت وهي تتحرك بحركات غير طبيعية قرب الشواطئ في دولة جنوب إفريقيا.وأثار الأمر مخاوف النشطاء وجعلهما يربطون الحدث بتوقعات "فرانك هوجربيتس" العالم الهولندي، الذي توقع أن يضرب العالم زلزال مدمر قريبًا، بقوة 8.5 ريختر.وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن حركة الدلافين ، تخبرنا بأن هناك شئ قد يحدث، موضحا أن نراقب المياه، حتى يتصرفوا على هذا النحو، ولكن من الواضح أنهم يشعرون بالخطر القادم.موجات تسونامي مدمرة تهدد 11 دولة:خبراء في البيئة أكدوا أنه تم تسجيل نشاط حديث لـ3 براكين في البحر الأيوني؛ وهو ما ينذر بانفجارات بركانية قريبة وسط البحر تحت الماء، قد تسبّب موجات تسونامي مدمّرة للدول الـ11 الشاطئية.من الحلول، العمل على خفض الغازات الدفيئة في الجو، مثل ثاني أوكسيد الكربون وغاز الميثان.









موجات برد مدمرة في الصين:



عاجل…





نفوق ملايين الأسماك في البحر وقيام الأمواج بقذفها للساحل في ظاهرة غامضة تحدث الآن في الشواطئ الشمالية لليابان على سواحل جزيرة هوكايدو.



السلطات اليابانية قامت على الفور بفتح تحقيق لدراسة أسباب هذه الكارثة. نفوق ملايين الأسماك في البحر وقيام الأمواج بقذفها للساحل في ظاهرة غامضة تحدث الآن في الشواطئ الشمالية لليابان على سواحل جزيرة هوكايدو.السلطات اليابانية قامت على الفور بفتح تحقيق لدراسة أسباب هذه الكارثة. pic.twitter.com/sQTpZKfWJ9 December 7, 2023

وفي الصين أصدرت السلطات في البلاد إنذاراً ضد كوارث محتملة متعلقة بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار وثلوج في مناطق شرقي ووسط الصين خلال ديسمبر الجاري.وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه من المتوقع أن تضرب ثلاث موجات باردة الصين خلال الشهر الجاري، وذلك حسب تحليل مشترك أصدرته هيئات حكومية بما فيها وزارة إدارة الطوارئ الصينية.كما توقعت الهيئات المذكورة مخاطر مرتفعة لاندلاع حرائق غابات في أجزاء من جنوبي وجنوب غربي الصين، لافتة إلى أن الصين تواجه موجات أشد تدميراً من المعتاد خلال الشهر الجاري.