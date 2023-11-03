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خطباء الجوامع يوضحون الواجب الشرعي على المسلمين تجاه إخوانهم الفلسطينيين

خطيب المسجد الحرام
خطباء الجوامع يوضحون الواجب الشرعي على المسلمين تجاه إخوانهم الفلسطينيين
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أوصى خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة المصلين، اليوم الجمعة، بالإسهام في الحملة الشعبية التي انطلقت أمس.

انطلاق الحملة بتوجيه من خادم الحرميناضافة اعلان

وجاءت الحملة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وذلك عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الواجب الشرعي

 وأبرز الخطباء الواجب الشرعي الذي يقع على المسلمين تجاه إخوانهم المستضعفين من المسلمين في قطاع غزة، بأهمية الدعاء لهم، وبيان فضل التبرع والمشاركة بالحملة الشعبية؛ لما لها من أثر كبير في تخفيف الآلام عنهم.
 وبينوا فضل الصدقة والتبرع بالمال وأنها تُعد من أوجه الإحسان التي أمر بها الشارع الحكيم وبها يتحقق الودّ، والرحمة، والتكافل بين أبناء المسلمين.


في فلسطين وأحداثها تبرز وحدة الأمة الإسلامية

ومن جهته، دعا إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، إلى التجاوب مع حملة التبرعات الشعبية السعودية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "اعلموا أنه في فلسطين العزيزة تبرز وحدة الأمة الإسلامية ويشتد عودها، وتتجسد روح الإسلام، وتأتي النصرة والمؤازرة، في مشاعر الأفئدة وصادق الدعوات وبذل الأموال".
وأشار إلى أن ذلك "يتجسد في قول الله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

همم أهل الإسلام

وأضاف: "وبهذه النصوص وأمثالها من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ترتفع همم أهل الإسلام، حكامًا وشعوبًا، لنجدة أهلنا في فلسطين وغزة، وتنطلق قوافل الإحسان والإعانة والإغاثة لتؤكد للأجيال المتعاقبة مكانة القضية الفلسطينية، في بعديها الديني والإنساني".
وتابع: "وتأتي المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، والتي في أولويات سياساتها الوقوف مع الأشقاء ودعمهم عبر تاريخ المملكة المجيد".

حملة التبرعات السعودية

واستدرك: "ومن هذا المنطلق جاءت دعوة وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله – بالدعوة إلى جمع التبرعات لدعم إخواننا في غزة، والوقوف معهم في قضيتهم، والمساعدة في رفع المعاناة عنهم".
ومضى خطيب المسجد الحرام، قائلاً: "وإننا نهيب بالجميع بالتجاوب مع هذه الدعوة الكريمة".
فيديو | "في فلسطين وأحداثها تبرز وحدة الأمة الإسلامية".

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