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صحيفة تواصل الالكترونية

عنصرية مقيتة.. دول غربية تفرض عقوبات صارخة على المتضامنين لنصرة الشعب الفلسطيني

فلسطين إسرائيل
أرشيفية
أ أ
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شهدت عدة عواصم ومدن حول العالم حراكا واسعا دبلوماسيا وميدانيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

لكن هناك دول أخرى منعت جميع مظاهر التضامن والتعاطف، لدرجة أن إحدى تلك الدول أصدرت قراراً بالسجن.

ألمانيا والنمسا تحظران التظاهر:



حظرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، خروج مظاهرات داعمة لفلسطين ومتضامنة مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون دولة الاحتلال.

وتبع ذلك القرار إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، في بيان حكومي، فرض حظر على أنشطة المقاومة في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى.

فيما  أصدرت الشرطة النمساوية تصريحاً بحظر مظاهرة في ميدان ستيفانس بلاتز وسط العاصمة النمساوية فيينا، على الرغم من موافقتها في البداية.

 وأكدت أن حظر التظاهر جاء بعد إعادة الحكومة تقييمها للموقف، مشيرة إلى أنها ستتسبب في حدوث تكدير للأمن العام وتعريض المصالح العامة للخطر.

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فرنسا تعاقب بالسجن من 5 إلى 7 سنوات:



ففي فرنسا قرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، من خلال إرسال بيان إلى وزارة الداخلية الفرنسية.

وبرّر ذلك أنه من شأن هذه المظاهرات أن تؤدي إلى "الإخلال بالنظام العام" في البلاد.

كما هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، بالسجن 7 سنوات، لكل من يتعاطف مع حركة حماس أو يعلن مساندتها.

وأوضح أن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.

وفي حالة إذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات.




تجريم التلويح بالعلم الفلسطيني في بريطانيا:



عانى الفلسطينيون والمتضامنون معهم في بريطانيا منذ فترة طويلة من التهميش وإسكات الأصوات المعارضة، من خلال استهداف الحركات الاحتجاجية التي تظهر التضامن مع القضية الفلسطينية.

من جانبه حثّ وزير الخارجية جيمس كليفرلي المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين على البقاء في منازلهم.

بينما طالبت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الشرطة باستخدام القوة الكاملة للقانون، ضد مظاهر الدعم للشعب الفلسطيني.




وكتبت إلى كبار رجال الشرطة في إنجلترا وويلز قائلة إن التلويح بالعلم الفلسطيني أو ترديد أية أناشيد تدافع عن حرية العرب في المنطقة؛ قد يشكل جريمة جنائية.

أيضا تدرس بريطانيا حالياً إدراج قانون يمنع مقاطعة منتجات دولة الاحتلال من خلال مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة.




كما اعتقلت الشرطة العشرات بعد احتجاجات في أنحاء المملكة المتحدة ضد حملة القصف والحرب البرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

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