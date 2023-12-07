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الأسس والمراحل.. 390 طالبًا يتأهلون إلى المرحلة الرابعة من "إبداع 2024"

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الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، اليوم الخميس، تأهل 390 طالبًا وطالبة إلى المرحلة الرابعة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024".اضافة اعلان

70 عضواً من لجنة التحكيم لتقييم المشارع

وبينت أن ذلك بعد رفع مشاريعهم على موقع موهبة، وتقييمها من قبل أكثر من 70 عضوًا من لجنة التحكيم، المكونة من أساتذة الجامعات والباحثين في الجهات البحثية.
 ويستعد الطلبة المتأهلون في المرحلة الرابعة إلى المنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، التي ستقام خلال الفترة 8 - 19 ديسمبر المقبل في كل من الرياض وجدة والدمام.

مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

 ويضم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ست مراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، وتقديم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين.
- المرحلة الثانية والمكونة من معارض المناطق التعليمية، وتسجيل معلومات المشروع إلكترونياً، ورفعها على موقع موهبة.
- المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من المختصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني.
- المرحلة الرابعة تشتمل على تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام في ثلاث مدن، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم.
- المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض "إبداع للعلوم والهندسة" خلال الفترة 31 يناير إلى 4 فبراير 2024 في جامعة الملك سعود بالرياض.
- المرحلة السادسة والأخيرة الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، ثم المشاركة في آيسف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2024.

آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين 

 ودخل أولمبياد "إبداع 2024" عامه الرابع عشر، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 2011، ويجسد الشراكة التكاملية المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم؛ للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة، إذ يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة؛ لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.
 ويعد أولمبياد "إبداع" مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها نخبة من المختصين، وفق معايير علمية لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية العليا، وترشيح الأفضل منها للمشاركة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" إضافة لعدد من المسابقات الدولية.

448 طالبًا وطالبة يمثلون 48 إدارة تعليمية

 يذكر أن 201.448 طالبًا وطالبة يمثلون 48 إدارة تعليمية، بمختلف مناطق المملكة، سجّلوا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، بزيادة 44% على العام الماضي، ويخوض هؤلاء الطلاب أكبر وأهم منافسة طلابية في مجال البحث والابتكار، تستمر عاماً كاملاً، وتنتهي بالفوز بجوائز "إبداع" الوطنية، ومن ثم الانتقال للمشاركة الدولية، وتمثيل المملكة في معرض "آيسف 2024" وغيرها من المسابقات الدولية ذات العلاقة.

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