الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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خطوات ورابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1445

منصة مدرستي
منصة مدرستي
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لخدمة ملايين الطلاب، أطلقت وزارة التعليم منصة مدرستي، لتصبح من المنصات التعليمية المتميزة في المملكة والتي أتاحت للطلاب فرصه التعليم عن بُعد.اضافة اعلان


وتم إطلاق تلك المنصة لتطوير المنظومة التعليمية وتحويلها إلى رقمية بالكامل وتتيح للطلاب أن يستفيدوا من الدروس التعليمية لهم عن طريق الإنترنت وبدون الحاجه للانتقال خارج المنازل.



كما وفرت وزارة التعليم رابط المنصة من أجل تسجيل الدخول والاستفادة بكافة الخدمات التي تقدمها، وذلك عبر الخطوات التالية:

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي :

1 - التوجه الى رابط المنصة التعليمية من “هنا ”.
2 - النقر على زر تسجيل الدخول الموضح بالصفحة.
3 - كتابة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة والتأكد منها.
4 - كتابة رقم الهوية الوطنية.
5 - إدخال رقم الجوال.
6 - كتابة كود التحقيق الموضح بالصورة.
7 - سيتم إرسال رساله نصية بها كود التحقيق تقوم بكتابته بشكل سليم.
8 - الضغط على زر تسجيل للدخول للمنصة والتمتع بخدماتها التعليمية لكافة الطلاب ومشاهدة الدروس.


كما يمكن للطلاب أداء التقييمات المختلفة التي يوفرها المعلمون خلال المنصة، والاطلاع على درجاتهم بكل سهولة من خلالها، مع صور الحصص من خلال مايكروسوفت تيمز وذلك بالتزامن من منصة مدرستي التعليمية.

تفعيل حساب مدرستي مايكروسوفت

هناك خطوات معينة لابد من اتباعها من قبل الطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين عند تفعيل حساب مدرستي مايكروسوفت ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات وهي:

1 - الدخول على الرابط الرسمي لمنصة توكلنا.
2 - اضغط على كلمة “حسابي” الموجودة بالأعلى.
3 - اضغط على تنشيط البيانات الأساسية منصة مدرستي التعليمية.
4 - قم بإدخال اسم الطالب أو اسم المعلم بالكامل في خانة البحث.
5 - اضغط على النتيجة الصحيحة.
6 - اضغط على كلمة إرسال.
7 - قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك للحصول على رمز التحقق.
8 - سيتم على الفور تفعيل حساب مايكروسوفت لمنصة مدرستي.


ومن أجل تسهيل العملية التعليمية لهم والحصول على اقصى استفادة خلال الفصل الدراسي، يتم إتاحه العديد من الخدمات على المنصة الإلكترونية للطلاب.

 

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