عاجل.. العالم في أسبوع.. موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني وبشرى بشأن رحلات الطيران الداخلية

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًااقتصاديون: إكسبو 2030 يعزز اقتصاد المملكة بأكثر من 50 مليار دولار
توقع اقتصاديون أن يسهم فوز الرياض باستضافة فعاليات معرض «إكسبو 2030» في تعزيز الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
منصة مدرستي تعلن إضافة خدمة جديدة بخصوص رصد حضور وغياب الطلاب
أتاحت منصة مدرستي، ثلاث مستجدات لدعم العملية التعليمية، شملت رصد حضور وغياب الطلبة آليًا للحصص المتزامنة في المنصة، في خطوة تهدف لاستثمار الوقت والجهد.
تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 من شعبان، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه.
مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء
دعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيح عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، الموسرين والمقتدرين ورجال الأعمال للتبرع للمحتاجين من خلال القنوات الرسمية التي حددتها الدولة لضمان وصولها لمستحقيها.
بعد الإعلان عن استضافة الرياض لها..10 معلومات تهمك عن القمة العالمية لقادة العقار
تستضيف الرياض، القمة العالمية لقادة العقار (GLS2023) خلال الفترة 4 - 7 ديسمبر القادم، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور ومشاركة شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.
شروط التصرف بالبضائع المحجوزة وقواعد البيع في "المزاد العلني"
ووفقاً لمسودة الدراسة، فإنه يجوز لهيئة الزكاة أن تبيع في المزاد البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التسرب، أو البضائع التي تكون في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها، وكذلك البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ، وفقًا لـ"عكاظ".
بشرى من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الداخلية بالمملكة وأسعار التذاكر
تزايدت شكاوى المسافرين من عدم توافر رحلات طيران داخلية كافية بين مدن المملكة.
أمير القصيم: الجمعيات الأهلية والخيرية كيانات للعمل الخيري وليست للوجاهة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن الجمعيات الأهلية والخيرية ليست للوجاهة أو منصب اجتماعي بل كيانات للعمل الخيري الذي يحتاج إلى الأعمال أكثر من الأقوال واحتساب الأجر والإنسانية المتجذرة بالمجتمع.
قصة أول طائرة تدخل المملكة وأول رحلة طيران يقوم بها الملك عبدالعزيز (فيديو)
روى رئيس التسويق لمجموعة الخطوط السعودية، خالد طاش، قصة أول طائرة تدخل المملكة، وأول رحلة طيران يقوم بها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل نحو 80 عامًا.
التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. مواراة الجثامين الثرى
شيّع أهالي الجبيل عصر الخميس، أربع طالبات من الثانوية السادسة للبنات بالجبيل الصناعية، اللواتي توفين في حادث مروري مروع وقع أمس.
شرطة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض
ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض بحوزته في أحد المتنزهات البرية.
أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بهندي في الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
30 ألف ريال والسجن 3 أشهر عقوبة هذه الجريمة المخلة بالشرف أثناء العمل
حذر المحامي والمستشار القانوني، عبدالملك بن طارق الحبيب، من أن إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل جريمة تزوير تستوجب عقوبة جزائية وغرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر.
ثانيًا: دوليًاأمين عام الأمم المتحدة: كارثة إنسانية في غزة على مرأى العالم
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الأربعاء) أن سكان قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية هائلة على مرأى من العالم، رغم بارقة الأمل التي شكلتها الهدنة بين إسرائيل وحماس، مطالبا بوقف دائم لإطلاق النار.
رئيس ألمانيا ينتظر نصف ساعة أمام باب الطائرة لعدم وجود أحد في استقباله بدولة خليجية
أظهر مقطع فيديو تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لموقف محرج لحظة وصوله إلى قطر، حيث لم يقابله أي مسؤول قطري فور هبوط الطائرة .
الديوان الأميري في الكويت: صحة أمير البلاد مستقرة
قال الديوان الأميري في الكويت إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم الأربعاء إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوص طبية.
"كوب28" يرصد 30 مليار دولار لتعويض الدول المتضررة من تغير المناخ
أعلنت الإمارات عن إنشاء صندوق بـ30 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، لتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.
.. انطلاق تصويت المصريين في الخارج لانتخابات الرئاسة 2024
بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.
فرار سجناء من سجن محصن بعاصمة عربية
نمكن عدد من سجناء سجن روصو الذي 203 كلم جنوب العاصمة الموريتانية نواكشوط من الفرار.
سقوط طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية
سقطت صباح اليوم الأربعاء، طائرة حربية أمريكية في المحيط قرب جزيرة ياكوشيما اليابانية.
الهند.. إنقاذ 41 عاملاً علقوا في نفق منهار 17 يومًا تحت الأرض
أعلنت السلطات الهندية، إنقاذ 41 عاملاً بعد 17 يومًا من محاصرتهم داخل نفق قيد الإنشاء في ولاية (أوتارا خاند) شمالي البلاد، بعد عملية إنقاذ شاقة.