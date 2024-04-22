الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

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تقلبات جوية.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية مع انخفاض درجات الحرارة

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حالة الطقس
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حذر خبير الأرصاد، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة مع انخفاض درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة.

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"الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يحذر من استمرار الحالة الممطرة الرابعة عشرة لعام ١٤٤٥هـ، وذلك بتساقط أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وجنوبي الوسطى والشرقية.


انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق

كما توقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم المناطق، لتتراوح بين 3 لـ 5 درجات مئوية.


أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وقد تمتد إلى الباحة.


كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم، تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من أمطار غزيرة، مع ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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