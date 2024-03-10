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مع حلول شهر رمضان المبارك، تستعد الأسر ببرامج مختلفة خاصة ما يتعلق بالإفطار والسحور، حيث تبدأ رحلة التفكير عن أهم الأطعمة الصحية والمفيدة في أول إفطار بالشهر الكريم.





أطعمة صحية ومفيدة لأسرتك وأطفالك في أول إفطار برمضان



1 – التمر



2 - الخضراوات



3 - اللحوم



4 – الأسماك



5 - الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة



أطعمة لا غنى عنها في رمضان



1 - الحليب ومشتقات الحليب قليلة الدسم



2 – البيض



3 – الزبادي



ومن خلال اتباع نصائح بسيطة، تزول حيرة ربات البيوت في التعرف على الطعام الصحي المفيد في أول إفطار وسحور، وذلك باختيار الأطعمة المناسبة التي تساعد على اجتياز الصيام، وهي - حسب خبراء التغذية - على النحو التالي:يعتبر تناول من حبة إلى 3 تمرات عن الفطور يعتبر أمرًا مهما للغاية، فهو يحتوي على الفركتوز الطبيعي، كما أنه غني بالألياف، خاصة غير القابلة للذوبان، مما يجعله صحي للجهاز الهضمي عند الإفطار.وبعد يوم طويل من الصيام، تزوّد بالطاقة من خلال تناول وجبة إفطار متوازنة وصحية بالخضراوات لتحصل على الفيتامينات والمغذيات، حيث تحتوي الخضراوات على نسبة كبيرة من الماء، بالإضافة إلى فيتامينات سي وبي، والكالسيوم وحمض الكافيك، الذي يعمل على ترطيب الجسم.لتحصل على مصدر صحيّ للبروتين، يجب تناول اللحم القليل الدهن المشوي أو المطهوّ في الفرن، أو الدجاج المنزوع الجلد.في الوقت نفسه، يظل السمك أحد أهم هذه العناصر الغذائية، إذ يعتبر من المصادر الغنية بالبروتين، وهو مهم للصائم، خاصة لمن تعدوا سن الأربعين.كما يجب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، كالفاكهة والخضراوات، والحبوب، والحمص والعدس التي تشكّل مصدرًا مهمًا للطاقة الدائمة خلال اليوم.ومن أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في شهر رمضان من الإفطار حتى السحور، والتي يجب الحرص على تواجدها في ثلاجتك:يعد الحليب مصدرًا مهما للكالسيوم وخاصة عند إضافته إلى الحبوب، لتشكل هذه وجبة سحور مثالية، تمنحك النشاط طوال اليوم.كما يسهم شرب الحليب في زيادة الشعور بالشبع، وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام في الفترة التي تلي تناول وجبة السحور، وبالتالي فإنه يحد من السمنة أو التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي.يعد البيض مصدرًا للبروتين، ومن خلال تناوله مسلوقًا خلال وجبة السحور، فإنه يساعد على التقليل من الشعور بالعطش أو الجوع.ويحافظ البيض على صحة الغدة الدرقية، ويخلص الجسم من الخمول أثناء فترة الصيام ومن المشكلات المعوية وآلام البطن، سواء أثناء الصيام أو بعد الإفطار.هو واحد من الأطعمة التي يجب أن تكون في الثلاجة باستمرار خلال شهر رمضان، حيث يحتوي على مادة البروبيوتك، التي تساعد في عملية الهضم وتعزز من مناعة الجسم.وبشكل عام، لابد من تجنب الأطعمة المقلية والمصنّعة لأنها تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات. واستمتع بوجبتك وتجنب الإفراط في تناول الطعام من خلال الأكل ببطء.