عاجل.. صوموا تصحوا.. نصائح مهمة لتجنب مشاكل وأمراض الجهاز الهضمي في شهر رمضان

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أيام قليلة ويهلّ علينا هلال شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ الصيام والقيام والأعمالات الصالحات، ويعود الصيام على صحتنا بفوائد عديدة عند اتباعنا للنصائح الغذائية السليمة في هذا الشهر الفضيل.

في حديث رواه النسائي عن أبي أمامة "قلت: يا رسول مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصّوم فإنّه لا مثل له" وقال صلّى اللّه عليه وسلّم فيما رواه الطبراني "صوموا تصحّوا".



الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان

أهمية استشارة الطبيب



وفي رمضان، يتغير نمط الطعام ونظام الصيام، مما قد يؤثر على صحة الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص. هنا بعض النصائح لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان:1. تناول وجبة السحور:قم بتناول وجبة السحور قبل بدء صيام اليوم. اختر وجبة غنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة لتوفير الطاقة لجسمك طوال النهار. تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة التي يمكن أن تسبب الانزعاج المعوي.2. شرب السوائل بين الإفطار والسحور:حافظ على الترطيب الجيد خلال ساعات الليل من خلال شرب السوائل الكافية بين وجبة الإفطار ووجبة السحور. تجنب شرب الكميات الكبيرة في وقت واحد لتجنب الشعور بالانتفاخ والاضطراب المعوي.3. تناول وجبة الإفطار بشكل متوازن:اختر وجبة الإفطار بعناية وضمن توازن. يفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والمأكولات الحارة التي قد تسبب الحرقة والارتجاع المريئي.4. تجنب الأطعمة الثقيلة في وجبة الإفطار:قد يكون من الأفضل تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية في وجبة الإفطار. قد تؤدي هذه الأطعمة إلى الشعور بالإرهاق والثقل في المعدة أثناء فترة الصيام.5. تجنب الأطعمة المهيجة للمعدة:قد يكون من الأفضل تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المهيجة للمعدة مثل القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية والتوابل الحارة. تجنب هذه الأطعمة في الإفطار، قد يساعد في تجنب الحرقة والاضطرابات المعوية.6. الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكر:يقبل الكثيرون على تناول الحلويات والمأكولات الغنية بالسكر خلال شهر رمضان. قم بتقليل تناول السكريات الصناعية واختر الفواكه الطازجة كبديل صحي.7. الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة:حاول تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة بين الإفطار والسحور، التي تحتوي على العديد من المواد الحافظة والدهون المشبعة. قم بتناول وجبات صحية محضرة في المنزل تحتوي على مكونات طازجة وصحية.8. ممارسة النشاط البدني:قم بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي بعد وجبة الإفطار. هذا يساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانزعاج المعوي.10. الراحة والنوم الكافي:حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد. النوم الجيد يلعب دورًا هامًا في صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في تجنب المشاكل المعوية.ومن المهم ألا تنسى أن كل جسم يختلف عن الآخر ولذلك قد تحتاج إلى تجربة بعض الأطعمة والعادات ومراقبة كيف يستجيب جسمك.إذا كنت تعاني من مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة أو الشديدة، يجب عليك استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي تغييرات في نظامك الغذائي أو أسلوب حياتك.