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4 إضافات للقهوة تغير مذاقها وجودتها إلى الأفضل

القهوة
القهوة
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تعد القهوة جزءً لا يتجزأ من المذاق اليومي للكثير من الأشخاص، فلا يحلو يومهم إلا بها، لذا فإن هناك العديد من الإضافات التي يمكن إضافتها وتصبح أفضل.
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4 إضافات:


ويمكن إضافة الإضافات التالية للقهوة، بحسب "اليوم":

1- القرفة:


تساعد القرفة على تقوية وحماية جهاز المناعة ويفضل إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى فنجان قهوتك.

2- الزنجبيل:

يمكن إضافته إلى القهوة مباشرة بكمية تصل إلى 1 ملعة صغيرة لكل كوب، تؤدي إضافة الزنجبيل إلى القهوة إلى منحها نكهة عطرية ويقلل من آلام العضلات.

5- الماكا

تساعد الماك على توازون الهرمونات : لتحقيق الفائدة القصوى ينصح بإضافة 1 إلى 3 ملعقة صغيرة إلى القهوة.

4- الكاكاو

يمكن تحلية فنجان القهوة بإضافة الكاكاو المضاد للالتهابات.

كمية القهوة المطلوبة يوميا


وتعتبر القهوة جزءًا من الروتين اليومي لكثير من الناس، ولكن ما هي الكمية التي تعتبر أكثر من اللازم؟
وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناول ما لا يزيد عن 400 ملليجرام يوميًا للبالغين الأصحاء، أي حوالي أربعة أو خمسة فناجين من القهوة.
في الوقت الذي لاتشجع فيه الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على استهلاك الكافيين للأطفال والمراهقين.
وقالت أستريد نيهليج، مديرة الأبحاث الفخرية في  المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن تناول ما يتراوح ما بين 100 إلى 150 ملليجرام، أي ما يعادل كوبًا إلى كوب ونصف من القهوة، هو تقدير تقريبي لكمية الكافيين اللازمة للحصول على دفعة صحية من الطاقة.

الوقت الذي تستغرقه القهوة للعمل

وأضافت، أن الأمر عادة ما يستغرق حوالي خمس دقائق بعد تناول القهوة حتى تبدأ في العمل وتعمل بسحرها ثم تصبح مثالية لمدة تتراوح بين 15 إلى 120 دقيقة تقريبًا.
وكشفت دراسة أجريت في أكتوبر 2023 ونشرت في مجلة "جمعية المديرين الطبيين الأمريكيين"، أن البالغين الذين تناولوا كميات أكبر من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كانوا أقل ضعفًا وكان لديهم وظائف بدنية أفضل بكثير في وقت لاحق من الحياة.
وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت في مارس 2023 ونشرت في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، أن الاستهلاك اليومي لكوب واحد على الأقل من القهوة يؤثر بشكل إيجابي على الحركة، ولكنه يؤثر سلبًا على النوم. وقد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بنوع معين من خفقان القلب.

القهوة تزيد النشاط 

وفي الأيام التي تناول المشاركون فيها القهوة، وصل عدد خطواتهم في المتوسط إلى 1058 خطوة أكثر من الأيام التي لم يتناولوا فيها القهوة. لكنهم حصلوا على نوم أقل بمقدار 36 دقيقة.
ويميل الأشخاص الذين يشربون القهوة إلى أن يكون لديهم دافع أكبر لممارسة الرياضة وقد يكون أداؤهم أفضل بمجرد القيام بذلك.
لكن المؤلف الرئيسي، الدكتور جريجوري ماركوس، طبيب القلب وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، قال لشبكة CNN، إن الناس "لا ينبغي عليهم استقراء ذلك لتناول مشروبات الطاقة أو جرعات عالية من الكافيين كوسيلة لتعزيز التدريبات.
ويستغرق الأمر ما يقرب من أربعة إلى ستة ساعات حتى يمر نصف الكافيين المستهلك بالكامل عبر الجسم، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

العوامل الوراثية

لكن العوامل الوراثية تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بمدى بطء أو سرعة عملية التمثيل الغذائي لدى الأشخاص.
وجمع الباحثون عينات من الحمض النووي واكتشفوا أن أولئك الذين حصلوا على قدر أقل من النوم بعد شرب القهوة لديهم متغيرات وراثية معينة مرتبطة باستقلاب الكافيين البطيء.
وقال الدكتور فرانك هو، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن أفضل مصادر الكافيين هي القهوة أو الشاي غير المحلى، وهي مشروبات لها فوائد أخرى مثل تقليل الالتهاب.

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