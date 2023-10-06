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صحيفة تواصل الالكترونية

يونيسف: 43 مليون طفل نزحوا بسبب كوارث الطقس خلال 6 سنوات

نزوح الأطفال
نزوح الأطفال
أ أ
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الجمعة، إن الكوارث المرتبطة بالأحوال الجوية أدّت إلى نزوح 43.1 مليون طفل في السنوات الـ 6 الماضية.اضافة اعلان

نزوح 43 مليون طفل سنويًا

وفي منشور لها على منصة "إكس"، تساءلت المنظمة الأممية: "لماذا علينا القيام بإجراء مناخي عاجل لصالح الأطفال؟".
وأجابت يونيسف كاشفةً أنه "في السنوات الست الماضية، أدّت الكوارث المرتبطة بالطقس إلى نزوح 43.1 مليون طفل، أي نحو 20 ألف طفل كل يوم".
وطالبت صنّاع القرار الدوليين بالتحرك "لحمايتهم".

ارتفاع عدد النازحين

وتكررت في الآونة الأخيرة، التقارير الدولية التي تحذر من ارتفاع عدد النازحين أو اللاجئين لأسباب مرتبطة بالتغير المناخي وما يترتب عليه من كوارث طبيعية كالفيضانات والاحترار القياسي التي تسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.
وازدادت معها المطالبات الدولية للتحرك للحد من انبعاثات الكربون التي تسهم بارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل يساهم في تفاقم أزمة البيئة.

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