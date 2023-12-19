وثقته كاميرا المراقبة.. سطو مسلح على محطة وقود بدولة عربية يستغرق 20 ثانية

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وثقت كاميرا مراقبة في محطة وقود بمنطقة الدامور، جنوب بيروت بلبنان، عملية سطو مسلح لم تستغرق أكثر من 20 ثانية.





سطو مسلح على محطة وقود اضافة اعلان



عملية سطو في إسطنبول:



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وأظهر الفيديو سيارة تدخل محطة الوقود ويترجل منها رجل مسلح موجهًا سلاحه إلى أحد العاملين في المحطة والذي يبدو أنه كان يحمل إيرادات المحطة من العمل.وهدد المسلح العامل قبل أن يحصل على الأموال التي معه ويفر هاربًا بالسيارة رفقة شخص آخر كان يقودها.وفي واقعة منفصلة، تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة "إكس"، يوثق قيام 4 لصوص بسرقة متجر مجوهرات في العاصمة التركية "إسطنبول".وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، فقد تمكن أربعة ملثمين من الدخول إلى المتجر وسرقة مجوهراته.وأوضحت أن قيمة المجوهرات يصل ثمنها إلى نحو 7 ملايين ليرةٍ تركية، أي ما يعادل نحو 250 ألف دولارٍ.أيضا يظهر مقطع فيديو، قيام اللصوص الأربعة بفتح باب الدخول إلى المتجّر عن بعد، عن طريق جهازٍ للتحكم "الريموت"، وبعد دخولهم إلى المتجر قاموا بسرقة قطعٍ من الذهب والألماس وسارعوا بالفرار.وقد أثار دخول اللصوص إلى المتجر عن طريق فتح الباب بالـ "ريموت" تساؤلات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية حصولهم على نسخة من الجهاز! وهل كان هناك علاقة أو معرفة بين الملثّمين وصاحب المتجر.وقد تم القبض على منفذي عملية السطو التي استغرقت دقيقة واحدة ، حيث تم توثيق الواقعة عبر كاميرا المراقبة.