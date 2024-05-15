الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

قبل تنفيذ حكم الشرع بلحظات.. مواطن يعتق رقبة قاتلة ابنه لوجه الله

حنش محمد مرعي الحربي
المواطن حنش محمد مرعي الحربي
أ أ
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عفا المواطن حنش محمد مرعي الحربي، عن قاتلة ابنه لوجه الله تعالى، وذلك قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع أمس الثلاثاء.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما قبل 6 سنوات من الآن، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على الطفل مقتولاً حرقًا بالنار بالقرب من منزل أسرته في مركز خميس حرب بمحافظة القنفذة. وذلك بعد يومين من اختفائه،
على إثر ذلك بدأت سلطات التحقيق في البحث المكثف عن مرتكب/ة واقعة القتل فيما عُرفت آنذاك بقضية "طفل خميس حرب".
وألقت الشرطة القبض على المتهمة، والتي تبين أنها إحدى قريبات الطفل واعترفت بالجريمة.

عفو في اللحظات الأخيرة

وبعد 6 سنوات من إجراءات المحاكمة، صدر الحكم بتطبيق حكم الشرع على المتهمة أمس الثلاثاء، إلا أن والد الضحية فاجأ الجميع وقبل لحظات فقط من تنفيذه بالصفح عنها ابتغاء وجه الله تعالى. 
وأثار الأمر تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي التي أشادت بصنيع الأب بحق قاتلة ابنه على الرغم من قسوة الجريمة وبشاعتها

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