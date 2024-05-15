انهيار أخلاقي بفرنسا.. تسجيل الأغنام بدلا من الطلاب في فصل دراسي

أ أ

في واقعة نادرة الحدوث، بل تفوق كل التوقعات الأخلاقية في منظومة التعليم، قام عدد من أولياء الأمور بتسجيل عدد من الأغنام في فصل دراسي جاءت منه شكوى نقص الطلاب بداخله.



تسجيل الأغنام في فصل دراسي بفرنسا:



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، فإن أحد الأقسام الدراسية مهدد بالإغلاق في موسيل بسبب نقص الطلاب، فلجأ أولياء أمور الطلاب بتسجيل أربعة أغنام من المنطقة للعام الدراسي المقبل في سبتمبر 2024 كطريقة للاحتجاج على احتمالية الإغلاق.وذكرت صحيفة لو باريزيان، أن أولياء الأمور قاموا بتسجيل أربعة أغنام لبدء العام الدراسي في سبتمبر.كما أقدم أولياء الأمور على تعبئة ملفات التسجيل كما هو مطلوب لكل طالب جديد، مع تواريخ الميلاد وأسماء أولياء الأمور، حيث تم إرسالها إلى دار البلدية.الغريب جاءت الأسماء الأربعة للأغنام على النحو التالي: "جون ديري، ومارغريت دوبريس، وفيل توندو، وفاليريان ديشامب"، والتي تشير في معناها إلى الصوف أو إلى الموطن الطبيعي لهذه الأغنام.وعقب تسجيل الأغنام ارتفع عدد الطلاب للعام الدراسي المقبل من 94 إلى 98، وهو تتطلبه التربية الوطنية لجميع الفصول الخمسة التي تشكل هذه المجموعة المدرسية للعام الدراسي.