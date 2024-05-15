مشهد مذهل لسقوط لوحة إعلانات ضخمة على العشرات في هذه الدولة

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لقي قرابة 14 شخصا مصرعهم، وجرح حوالي 74 آخرون، جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة بسبب عاصفة عاتية في بومباي بالهند.



سقوط لوحة إعلانات بالهند:



ووفقا لمنشور لشرطة مومباي على منصة "إكس"، فإن اللوحة الإعلانية يبلغ طولها 70 مترا وعرضها 50 مترا.ونقلت وسائل إعلام عن "غوراف تشوهان"، المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن اللوحة الإعلانية سقطت من جرّاء الرياح قرب محطة للوقود شرقي المدينة وقد أدى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح.وأوضح مفتش إدارة الكوارث أن فرق الإسعاف انتشلت ثماني جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك أربع جثث أخرى بحاجة لانتشالها.واضاف: "لقد حدّدنا موقعها (الجثث) لكننا لا نستطيع انتشالها بسبب محطة الوقود هذه، فالوضع يمكن أن يكون خطيرا".يذكر أن بلدية المدينة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن فرق الإسعاف أنقذت 60 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.