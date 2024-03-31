هل توجد حيتان قاتلة في المياه البحرية السعودية؟.. القبطان ممدوح الساكت يجيب

أ أ

قلل القبطان ممدوح الساكت، من خطر مهاجمة الحيتان للبشر، دون أن ينفي احتمالية وجودها في المياه البحرية السعودية.

وقال الساكت خلال حلوله ضيفًا في برنامج "الليوان"، إن الحوت الأزرق هو أكبر حوت ويتواجد في المحيطات"، موضحًا أن وزنه 190 ألف كيلو وقلبه يصل إلى 180 كيلو.

لكنه بين أن الحيتان تتواجد في المحيطات، وأشار إلى أن البحر الأحمر به حيتان لكن نسبة من تهاجم البشر قليلة جدًا وهذا عادة يكون دفاعيًا وليس هجوميًا.



حيتان الأوركا في مياه المملكة



وفي بداية عام 2024، ظهرت مجموعة من حيتان الأوركا في مياه المملكة العربية السعودية.وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، الأحد، إلى رصد حيتان الأوركا، التي تُعرَف أيضًا باسم الحيتان القاتلة، في مياه محمية جزر فرسان، وذلك بحسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).وفي مقطع فيديو شاركه، يمكن رؤية عدد من هذه الحيتان لبضع ثوان أثناء ظهورها فوق سطح الماء، قبل الاختفاء مجددًا.وتُعتبر هذه الكائنات من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها، وبُنيتها الاجتماعية، وأهميتها البالغة في سلامة الأنظمة البيئية البحرية.