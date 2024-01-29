الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فضيحة أخلاقية في بريطانيا.. اعتداءات جنسية على مصابين بأمراض عقلية

اعتداء على المصابين
فضيحة أخلاقية في بريطانيا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أثبت تحقيق مشترك لشبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين، أن مصابين بأمراض عقلية في إنكلترا، "تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي" في مرافق تابعة لهيئة الخدمات الصحية.اضافة اعلان

20 ألف شكوى من اعتداءات جنسية وتحرش

وأظهر التحقيق وجود نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من قبل موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، وذلك في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنكلترا، وفقًا لـ "الحرة".

حماية المرضى الأكثر ضعفًا من الأذى الجنسي

وكشف التحقيق الذي وصف بأنه "فضيحة وطنية"، أن المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، "تفشل في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفًا من الأذى الجنسي".
وكشف العديد من المرضى وعائلاتهم في التحقيق الذي دام 18 شهرًا، قصصهم بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في وحدات مخصصة لمرضى الصحة العقلية.

اعترافات الضحايا بحالات الاعتداء الجنسي عليهم

وقالت ريفكا غرانت 34 عامًا من الضحايا التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حسب التحقيق.
وزعمت نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، أليكسيس كوين، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أُجبرت على النوم في جناح للرجال، والمرة الثانية في جناح مختلط بين الجنسين.

اعتداء موظف استمر لمدة 5 أشهر

وروت ستيفاني توتي 28 عامًا، وهي أم لطفلين، قصتها بعد أن طلبت المساعدة من خدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بالقرب من لندن، بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها.
وبدلاً من الحصول على العلاج، تدّعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر.

رسائل نصية جنسية من حارس الأمن

وقالت إنها أصيبت بالصدمة مرة أخرى، إثر قبولها في وحدة رعاية أخرى تديرها مقاطعة إسيكس، حيث أرسل لها حارس أمن رسائل نصية جنسية صريحة، اطلعت عليها صحيفة "إندبندنت".
وقالت الشرطة في وقت لاحق، إنه "لا توجد أدلة كافية" لمقاضاة المتهم، فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم.

اقرأ أيضا

لن تصدق ما يفعله كوب من "حليب الإبل" لمرضى السكري

كيف يتم احتساب مسافة قصر الصلاة من المنزل أم العمران؟

على معدة خالية.. تناول هذا النوع من القهوة يقيك من أمراض خطيرة

كيف تتميز في مقابلة العمل للحصول على الوظيفة؟

بسبب عقوقهم.. أم تحرم أبناءها من ثروتها وتكتب 2.8 مليون دولار للقطط والكلاب!

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فنجان الشاي 3:40 ص الخميس، 25 يناير 2024

"ملح في الشاي" تُشعل عاصفة دبلوماسية بين بريطانيا والولايات المتحدة

اقرأ أيضا

مليونير1
11:06 ص الأحد، 28 يناير 2024

10 خطوات تجعلك مليونيرًا عصاميًا

غرف الفنادق
8:55 ص الأحد، 28 يناير 2024

أول شيء يجب أن تفعله عند دخولك الفندق

المطعم الطعام
8:10 ص الأحد، 28 يناير 2024

مستشار قانوني: الزوج غير مُلزم بشراء الأطعمة الجاهزة من المطاعم (فيديو)

الفوزان
8:03 ص الأحد، 28 يناير 2024

"الفوزان" يوضح حكم التمائم التي تُعلق بقصد دفع الشر من العين والحسد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حب التعلم لدى الطفل
11:29 ص الإثنين، 29 يناير 2024

كيف تكتشف مواهب طفلك مبكرًا في 5 خطوات؟

رياح مغبرة
11:04 ص الإثنين، 29 يناير 2024

تحذير عاجل من رياح شديدة متربة على الرياض و6 مناطق حتى 7 مساءً

حساب المواطن
10:07 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. كم يومًا تبقى على إيداع الدفعة 75؟

أهم 10
9:30 ص الإثنين، 29 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق حساب المواطن وتسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل

وزارة المالية -- صرف الرواتب
9:01 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

WhatsApp Image 2024-01-29 at 8.02.19 AM
8:27 ص الإثنين، 29 يناير 2024

الموعد والمناطق.. تحذير عاجل من موجة باردة قوية تؤثر على معظم الأنحاء