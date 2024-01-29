فضيحة أخلاقية في بريطانيا.. اعتداءات جنسية على مصابين بأمراض عقلية

أ أ

أثبت تحقيق مشترك لشبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين، أن مصابين بأمراض عقلية في إنكلترا، "تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي" في مرافق تابعة لهيئة الخدمات الصحية. اضافة اعلان





20 ألف شكوى من اعتداءات جنسية وتحرش



حماية المرضى الأكثر ضعفًا من الأذى الجنسي



اعترافات الضحايا بحالات الاعتداء الجنسي عليهم



اعتداء موظف استمر لمدة 5 أشهر



رسائل نصية جنسية من حارس الأمن



وأظهر التحقيق وجود نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من قبل موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، وذلك في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنكلترا، وفقًا لـ "الحرة".وكشف التحقيق الذي وصف بأنه "فضيحة وطنية"، أن المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، "تفشل في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفًا من الأذى الجنسي".وكشف العديد من المرضى وعائلاتهم في التحقيق الذي دام 18 شهرًا، قصصهم بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في وحدات مخصصة لمرضى الصحة العقلية.وقالت ريفكا غرانت 34 عامًا من الضحايا التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حسب التحقيق.وزعمت نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، أليكسيس كوين، أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أُجبرت على النوم في جناح للرجال، والمرة الثانية في جناح مختلط بين الجنسين.وروت ستيفاني توتي 28 عامًا، وهي أم لطفلين، قصتها بعد أن طلبت المساعدة من خدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بالقرب من لندن، بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها.وبدلاً من الحصول على العلاج، تدّعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر.وقالت إنها أصيبت بالصدمة مرة أخرى، إثر قبولها في وحدة رعاية أخرى تديرها مقاطعة إسيكس، حيث أرسل لها حارس أمن رسائل نصية جنسية صريحة، اطلعت عليها صحيفة "إندبندنت".وقالت الشرطة في وقت لاحق، إنه "لا توجد أدلة كافية" لمقاضاة المتهم، فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم.