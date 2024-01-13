نهاية تفوق الصوف.. مسنة وقعت بكرسيها المتحرك تحت عجلات قطار بهذه الدولة

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في واقعة نادرة الحدث نجت مسنة من الموت بأعجوبة، وذلك بعد سقوطها أسفل عجلات قطار في سويسرا.





نجاة مسنة من تحت عجلات قطار:

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وفي تفاصيل الواقعة فقد مرّ قطار فوق امرأة مسنة سقطت على سكة حديد في كرسيها المتحرك الكهربائي.وعقب سقوطها خرجت المرأة سالمة تقريباً من الحادث، على ما أعلنت الشرطة السويسرية قبل يومين.وكان الحادث قد وقع بعد ظهر الثلاثاء الماضي في محطة كايزيروغست، قرب مدينة بازل في شمال غرب سويسرا.وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 70 عاماً كانت سعيدة للغاية لأنها علقت في المنطقة الوسطى تماماً بين سكتي الحديد، لذلك لم يمسها القطار الذي مر فوقها.وعقب مرور القطار، فقد تم نقل المرأة إلى المستشفى، وكذلك شخص آخر كان على المنصة.وقد أصيبت المرأة بجروح طفيفة بعدما أصيبت بأجزاء من الكرسي المتحرك تطايرت جراء الصدمة.أيضا تسبب الحادث في تعطيل حركة السكك الحديد في محطة كايزيروغست لساعات.