"سويسرا" تتصدر التريند بعد استفتاء بشأن استيراد "كبد البط المسمن".. ما القصة؟

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تصدرت "سويسرا" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الإعلان عن تنظيم استفتاء بشأن استيراد كبد البط المسمن "فوا غرا" وهو أحد أشهر أنواع الطعام في مآدب نهاية السنة. اضافة اعلان



وتمكنت جمعية سويسرية للرفق بالحيوان من جمع العدد الكافي من التواقيع لتنظيم استفتاء على حظر استيراد هذا المنتج المثير للجدل.





مجلس النواب السويسري يرفض مقترحا بحظر استيراد كبد الأوز أو البط:



حظر استيراد منتجات الفراء المنتجة في ظروف القسوة على الحيوانات



ورفض مجلس النواب السويسري، سبتمبر الماضي، اقتراحا بحظر استيراد كبد الأوز أو البط (فوا غرا)، وهو طعام فرنسي شهي يتم إعداده عن طريق إطعام الأوز أو البط قسرا لتسمين أكبادها.ومع ذلك فرض البرلمان السويسري قيدا يقضي بوجوب تصنيف الكبد المسمن عن طريق التغذية القسرية، ويتم حظر إنتاج “فوا غرا” في العديد من البلدان، ومنها سويسرا، على أساس أن هذه الطريقة قاسية، كما أن استيراد هذا الطعام ممنوع في بعض البلدان، لكن الطعام يحظى بشعبية في غرب سويسرا، حيث يتحدثون الفرنسية.ويتراوح سعر كبد الأوز في فرنسا بين 60 و80 يورو، كما تشتهر فرنسا كذلك بـ”فطيرة كبد الأوز” والتي تقدم في المطاعم الفاخرة حول العالم ويصل سعرها إلى 300 دولار.وأوضحت المنظمة في بيان أنها ستودع المستشارية الفيدرالية في برن رسميا في الثامن والعشرين من ديسمبر قوائم التواقيع المعتمدة، علما أن ثمة حاجة إلى 100 ألف توقيع على الأقل لإطلاق آلية تنظيم استفتاء بطلب شعبي في سويسرا التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين.وتمنع سويسرا أصلا تقنية التغذية القسرية القائمة على الإفراط في تغذية الدواجن لتسمين أكبادها، ولكن ليس استيراد المنتجات القائمة على هذه التقنية. لكنّ المبادرة الشعبية “نعم لمنع استيراد كبد البط المسمن” تسعى للتوصل إلى حظر دستوري له ولكل المنتجات القائمة على هذه المخلفات.ويهدف نص “نعم لحظر استيراد منتجات الفراء المنتجة في ظروف القسوة على الحيوانات” إلى حظر استيراد الفراء. ولاحظت المنظمة أن سويسرا التي تستورد نحو 200 طن من كبد البط سنويا، تُعدّ من المستوردين الرئيسيين لهذا المنتج. وأضافت “كل عام، تُذبح 400 ألف بطة و12 ألف إوزة من أجل تلبية طلب بلدنا”.وشددت على أن “من غير الجائز السماح باستيراد هذا المنتج المصنّع في الخارج، بينما يُمنع المربّون السويسريون من إنتاجه”. أما بالنسبة للفراء، فدان التحالف السويسري للحيوانات “أساليب التربية والقتل”، معتبرا أنها “تتعارض بشكل واضح مع تشريعات سويسرا المتعلقة بحماية الحيوانات وتُعتبر وحشية، ويعاقب عليها في سويسرا بعقوبات جنائية”.